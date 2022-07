Cuitláhuac dará a conocer el próximo año a qué “corcholata” presidencial apoyará

A dos años de la nueva elección Presidencial, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez evitó expresar abiertamente su apoyo a cualquiera de los aspirantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a dicho cargo de elección popular.Añadió que por el momento ninguno de los funcionarios de su Gobierno cuenta con permiso para promocionarse en busca de alguna candidatura a diputaciones, alcaldías o el Senado en 2024."Ninguno puede mover sus fichas, nadie puede mover sus fichas, estamos con el compromiso con Veracruz y es la segunda etapa donde tenemos que cerrar con los compromisos que se han adquirido".Esto, a raíz de la publicación de una foto en Facebook del Gobernador al lado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández."Ese tema será hasta el próximo año. Yo lo que veo es Claudia Sheinbaum y Adán Augusto trabajando, que esos temas no los destacamos y están trabajando. A mí me da gusto que sean de las personas nominadas porque son grandes compañeros y Claudia es una compañera del movimiento".Justificó que en la foto no apareció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, por su reciente contagio de COVID-19."En el 2023 se sabrá (a quien va a apoyar) porque todos tenemos que dar una opinión al respecto pero en su momento. No tenemos por qué adelantarnos. No adivinamos el futuro pero yo sí lo digo, que estamos apurados para cumplir los compromisos en el Estado de Veracruz".El Gobernador desistió de responder si aceptaría una invitación como coordinador de campaña o si el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, asumiría la administración local.Añadió que los secretarios de Gabinete promueven no su figura, sino las acciones del Gobierno del Estado e incluso aseguró que tuvo una reunión al respecto con sus colaboradores."Les dije: ‘No nos vayamos con la finta, ahorita es (estar) concentrados en el trabajo de la Cuarta Transformación. Fue una instrucción. Aplaudieron que así sea porque están bien metidos. ¿Cómo los voy a distraer?".