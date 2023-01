Cuitláhuac debe replantear estrategia de seguridad: Diputada

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, se manifestó en torno a los hechos violentos que azotan a la entidad, enfatizando que la estrategia de seguridad debe ser replanteada.En entrevista, recordó que la entidad y todo el país viven las consecuencias de una mala estrategia de seguridad, pues la actual no funciona “y es lo que necesitamos voltear a ver”.Cuestionada sobre la postura del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien insiste que la cifra de delitos de alto impacto como homicidios dolosos se encuentra a la baja, sostuvo que basta ver los hechos delictivos de la zona centro de la entidad y los que se dieron a inicio de año en el norte, para evidenciar que no es así.“A lo mejor van a bajar, y eso pedimos todos los veracruzanos con la estrategia que ellos se replanteen, que es muy importante y necesario”, dijo.Reiteró que es necesario implementar una estrategia de seguridad adecuada y las declaraciones “se las deje a quien tiene que ser, que es el secretario de seguridad”.Insistió que el papel del mandatario no es el de ofrecer cifras y reiterar que van a la baja, sino el de coordinar a todas las secretarías y dependencias implicadas en la estrategia de seguridad.“Que sean ellos quienes operen, en coordinación sí, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Marina y la Sedena”, señaló.