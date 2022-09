Cuitláhuac defiende GN en SEDENA: Alcaldes y gobernadores necesitan al Ejército

Quienes definen como “militarización” que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), tenga la facultad de ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN), cuando gobernadores de sus mismos partidos solicitan al Ejército para labores de seguridad, denotan una “doble moral”, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“Los Senadores del PAN y del PRD no reconocen que una cosa es lo que dicen en el Senado y otra cosa es lo que hacen en donde gobiernan. Tienen un doble discurso o ¿ya les exigieron a sus Alcaldesas que no militaricen la seguridad en sus municipios?”, publicó el mandatario por redes.El titular del Ejecutivo advirtió que en el municipio de Acayucan, donde gobierna una alcaldesa del PRD, se cuenta con Policía Municipal con el respaldo de la SEDENA.Asimismo, en la ciudad de Veracruz, con Presidenta Municipal panista, se cuenta con el apoyo de la SEMAR y la SEDENA para resguardar al municipio y en ambos casos no se afirma que esté “militarizando” los municipios.“La Alcaldesa de Acayucan proveniente de la coalición del PRD con el PAN y el PRI, hoy tiene una Policía Municipal gracias a la Armada de México ¿está militarizando el municipio? La presidenta municipal del Puerto de Veracruz proveniente del PAN se apoya con elementos de la Policía Naval (de la Armada de México) para dar seguridad en su municipio ¿está militarizado su municipio?”, cuestionó.Destacó que los 32 gobernadores del país en algún momento han solicitado el respaldo de las Fuerzas Armadas para enfrentar temas de seguridad, ante el poder y armas que en algunos casos cuenta el crimen organizado.“Ningún gobernante ni presidentes municipales ni alcaldesas pueden negar que cuando suceden hechos delictivos operados por la delincuencia organizada de dimensiones desproporcionadas recurrimos a la coordinación inmediata con las fuerzas federales solicitando su apoyo para patrullar las calles. ¿A quién llamamos los 32 gobernadores y los miles de presidentes municipales del país para apoyo y coordinación en temas álgidos de seguridad? A la SEDENA, a la Marina o a la Guardia Nacional, ¿Qué fuerza organizada, disciplinada y de apoyo solicitamos cuando hay inundaciones o desastres naturales? A la SEDENA, a la Marina y a la Guardia Nacional”, reiteró en el texto.García Jiménez recordó que en los recientes hechos violentos suscitaros en Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, sus homólogos solicitaron el respaldo del Ejército y de la GN para enfrentar a los criminales, por lo que lamento que los dirigentes de ambos partidos califiquen de “militarización” la propuesta del presidente.Y es que dijo, la propuesta aprobada en el Senado de la República por mayoría, señala que la Guardia Nacional esté ligada de alguna manera a la SEDENA, para forma de fortalecer la seguridad.“La propuesta del presidente de la República tiene por si fuera poco una alta aprobación por la sociedad”, destacó Cuitláhuac.Cabe mencionar que luego de más de 14 horas de discusión en el Senado, la propuesta de ley que traslada el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, fue aprobada lo particular con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones, entre ellas la del senador de Morena Ricardo Monreal.