Cuitláhuac demanda investigar despensas en Fortaleza de San Carlos; apura a INE y OPLE

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhortó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) y al Instituto Nacional Electoral (INE), investigar las 19 mil despensas halladas en la fortaleza de San Carlos, en Perote, que presuntamente serían utilizadas para comprar y coaccionar el voto.



“Que aclaren y que se proceda. Es lamentable que se siga insistiendo este proceder de coaccionar el voto a través de jugar con el hambre de la gente; no es posible que se juegue así”, dijo en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.



Ante los representantes de los medios de comunicación destacó que para evitar esa situación su administración anunció con suficientemente anticipación la entrega de todo tipo de apoyos a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz y en las otras instancias como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).



“Por eso se me hace extraño que existan ese tipo de cajas en una veda que impide que se entreguen apoyos durante esta temporada. La Federación también suspendió la entrega de apoyos. Recuerden que se adelantó el pago de varios de los apoyos a fin de que en estas fechas no se malinterprete, nosotros hicimos lo propio”, enfatizó.



El mandatario veracruzano detalló que uno de los programas que se suspendió fue el de ayuda por la situación de la pandemia de COVID-19, que significaba la entrega de mil pesos a los beneficiarios.



“Se tuvo que detener esa instrucción para que no se malinterpretara, porque ya ven lo que pasó en Nuevo León, muchos candidatos optan por comprar el voto a través de la entrega de efectivo, entonces tuvimos que suspender y lo reanudamos pasando la elección otra vez”, expuso.



Luego de exhibir el recorte de un periódico estatal en el que se dio cuenta del hallazgo de las cajas con productos alimenticios, aseguró que se debe investigar si esto fue hecho por algún partido político o autoridad para favorecer a un candidato.



Advirtió que si se siguen encontrando hechos de esta naturaleza, los seguirá exhibiendo en sus conferencias de prensa.