Cuitláhuac desconoce a Sergio Gutiérrez, presidente de San Lázaro

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez desconoció al diputado federal por MORENA, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, quien en últimas fechas ha organizado reuniones de trabajo en Veracruz con diversos sectores.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, cuestionado sobre el legislador federal, el mandatario aclaró que no lo conoce y no sabe qué ha hecho, incluso resaltó que él ganó la curul por el Estado de México y se pasó a MORENA tras haber militado en el PAN y PRI, por lo que jamás lo vio en la lucha “por la transformación” en Veracruz.“Conozco muy bien quiénes contribuyeron aquí en Veracruz a este logro de la transformación y en la última etapa también (…) Yo nunca vi a un Sergio Gutiérrez Luna."El ganó por el Estado de México, se reeligió como diputado del Estado de México, por eso no lo conozco, ni sé quién es. Qué hizo, dónde estuvo", dijo el Gobernador al recordar que él, desde los 17 años, ha estado en la lucha por la transformación de Veracruz y del país.García Jiménez señaló que si es Presidente del Congreso de la Unión el Diputado, “allá debe tener algo de trabajo”, por lo que llamó a que si de verdad está con la transformación, debe de lograr que se apruebe la Reforma Eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador."Ahí sí yo le pido y ahí sí vamos a ver si es cierto que está con la transformación o no, que saque la Reforma Eléctrica. Si es cierto que la saque", dijo.Asimismo, el mandatario aludió que el Presupuesto federal no sale de la Presidencia de la Cámara de Diputados y es que el mismo Gutiérrez Luna ha destacado en entrevista los montos que recibirá Veracruz el próximo año."No (molesta que visite Veracruz), para nada, ¿por qué? No, él es libre. Pero no hemos coincido (en algún evento), por eso no lo conozco. No sé de sus antecedentes", dijo una vez más el titular del Ejecutivo.No obstante, comentó que en “algo" ha de haber contribuido Gutiérrez Luna en el Estado de México, a grado tal que fue postulado nuevamente y ganó la Diputación."Los veracruzanos esperamos resultados ahí (con la aprobación de la Reforma eléctrica)", comentó sobre este tema.Para finalizar, García Jiménez puntualizó que la labor para que se apruebe la reforma mencionada, se debe realizar “sin lucimientos personales” y adelantó que ya se reunió con los legisladores federales de Veracruz y les solicitó que analicen y realicen su mejor labor para que la reforma se apruebe.