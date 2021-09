Cuitláhuac desmiente a Pediatras: ni un niño ha muerto por COVID en Xalapa

El gobernador Cuitláhuac Garcia Jiménez negó que en Xalapa hayan fallecido menores de edad por COVID-19, tal como lo afirmó este domingo el representante de la Sociedad Pediátrica de Xalapa A.C. , Daniel Alejandro Chang Vázquez.Ante las declaraciones del médico cirujano pediatra, en las que afirmó que en los últimos tres meses, los casos de Coronavirus en menores se han triplicado en la Capital del Estado, el Mandatario le pidió mostrar y demostrar los datos que él tiene.“Lamento decir que no es así, no tenemos fallecimientos de menores por COVID-19, si el doctor tiene otros datos, pues que los muestre y demuestre”, expresó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.García Jiménez añadió que sería “muy triste” que las palabras del galeno hayan sido “tergiversadas” por los medios de comunicación “para lanzar una noticia falsa”, pues dijo no creer que lo haya afirmado.“No creo que lo haya dicho el doctor, con todo respeto, si ha sucedido en otros lugares, bueno pues que lo relate así, que diga exactamente dónde ha sucedido así”, insistió.Además, sobre el aumento de contagios de COVID en menores de Xalapa, añadió que no es fácil determinarlo porque recordó que en su mayoría son asintomáticos y sus cuadros son muy leves.“Llegan a detectarse porque se hacen la prueba, por la cuestión de los adultos, los adultos en la familia los contagian y entonces, hacen la prueba de una vez a toda la familia y ahí es donde se detecta que finalmente el niño sí tenía o tiene COVID-19, por ese contagio pero sus síntomas son muy leves, incluso llegan a pasar desapercibidos”, acotó.García Jiménez reiteró que el reporte que tiene es que toda la sintomatología de los menores es leve, por lo que la preocupación está en los adultos que se llegan a contagiar y si no están vacunados, están en riesgo y vulnerables a sufrir complicaciones en su salud.“Por eso de ahí nuestra insistencia de que se vacunen, que sigamos el ejemplo de los jóvenes, que incluso quien tenga dudas, huno un joven que decía que yo tengo dudas sobre la vacuna pero me la voy a poner, sólo por el hecho de que hubo quienes no tuvieron esta oportunidad, que sigamos ese ejemplo”, acotó.Sostuvo que todavía “hay uno que otro adulto mayor que no le presta la importancia que debe tener este proceso de vacunación. Ya lo mínimo pero ojalá que con estos mensajes todavía les llegue más y asistan a vacunarse”.El Gobernador de Veracruz recordó además que la mayor intendencia de contagios estaba entre adultos de entre los 30 y 49 años de edad, por lo que manifestó una vez más que es importante acudir por la segunda dosis del biológico y así estar protegido contra el Coronavirus.Se desconocen las razones patológicas de por qué esta enfermedad afecta muy leve a los niños, mientras que a los adultos les “da muy duro”, asentó el titular del Ejecutivo.“Ya es algo científico que tendrán que ir determinando en el conocimiento de este virus, agrava a los que tienen comorbilidades, ya hay las explicaciones científicas, hay que meterse ahí a las páginas certificadas, científicas, indagar esas razones, a la niñez la trata bien pero pues es una fortuna, una bendición”, finalizó.