Cuitláhuac dice no conocer al nuevo Rector de UV; buscará reunión

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitará una reunión con el nuevo rector de Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez, con el objetivo de iniciar un diálogo permanente y mantener un trabajo coordinado en beneficio de la comunidad estudiantil.



El mandatario estatal reiteró total respeto a la autonomía de la UV, asegurando que por primera vez desde hace muchos años el Estado no interviene en la designación de un Rector por lo que una vez que rinda protesta Aguilar Sánchez lo invitará a una reunión.



Dejó en claro que el mantenerse al margen del proceso no sólo fortalece a la institución, sino que además legitima al nuevo Rector, así como a la Universidad y al propio Gobierno.



“Pasando ese requisito le voy a extender una invitación para dialogar sobre el trabajo coordinado, por lo tanto, vamos a estar en total coordinación a fin de que se logre que los egresados puedan apoyar igual que la académica de las necesidades en el Estado”, dijo.



Por lo anterior, dejó en claro que con estas acciones se sientan las bases para dar continuidad al trabajo coordinado que en todo momento se mantiene con la UV.



“Decir algo finalmente que queda muy claro que este Gobierno fue respetuoso de la autonomía política de la Universidad Veracruzana; la rectora, exrectora saliente (Sara Ladrón de Guevara) puede dar testimonio de eso, que fui absolutamente respetuoso, por primera vez un Gobierno actúa de esa manera, eso me da la autoridad moral para seguir trabajando con la UV”, expuso.



Incluso comentó que no conoce de manera personal al nuevo Rector.



“Fui tan respetuoso que no conozco al nuevo Rector. Lo que, sí consta que este Gobierno no intervino para nada, eso le da fortaleza a la Junta de Gobierno, al Rector electo y a un servidor, yo creo que puede relanzarse la universidad como una de las mejores del país”, finalizó.



Cabe mencionar que la tarde de este miércoles, Martín Aguilar Sánchez rendirá protesta como nuevo rector de la Universidad Veracruzana para un periodo de cuatro años con opción a reelección.