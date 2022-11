Cuitláhuac espera “pagaré” de Federación para poderle cumplir a docentes

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhibió que Veracruz está a la espera de que la Federación defina con cuánto dinero apoyará en diciembre para así poder pagarle el incremento salarial a profesores estatales, comentando que incluso solicitan un “pagaré” al Gobierno federal para garantizar el dinero.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el mandatario comentó que hasta ahora todo lo proyectado es un “mega si...” pues requieren saber el monto federal que llegará para así definir cuánto dinero aportará el Gobierno estatal para cubrir el pago.Esta definición, dijo, se espera en dos semanas y aseguró que su administración no se endeudará con 700 millones de pesos para cubrir el aumento salarial, sino que se usarían recursos que han estado guardando para cumplir con los compromisos de fin de año.—La proyeccion es: bueno, ¿cuánto me va a tocar de aquí a diciembre? ¡Ah bueno! Si vamos cubriendo todos los otros programas del recurso disponible podemos proyectar de aquí a diciembre lo que corresponde al incremento con los recurso propios... si nos libran de una buena parte del déficit, es lo que nosotros vamos a hacer —dijo el Gobernador.—Es un gran “si…” —se le comentó.—Es un “mega si…” —exclamó.Al explicar que todavía negocian con la Federación, se negó además a revelar cuánto dinero están pidiendo.“El Secretario de Finanzas me dice: sí tengo ya la confirmación. Entonces ayer le digo: a ver, pues vas hoy allá (a la Ciudad de México) y ya papelito, convenio, lo que sea habla, que sea garante, que sea una garantía, que no nos van a depositar, nos lo van a pasar más adelante, pero que ya sea garantía.“(Es como que te dicen): ‘Oye, te voy a pagar un dinero a fin de año’. ‘Oye, ¿no puedes firmar un pagaré o algo así?’. Que sea así por varias razones. La primera: el monto. Es muy importante que nos definan el monto con que nos van a apoyar”, dijo.