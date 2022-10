Cuitláhuac espera que película de su hermano detone turismo

Luego de rechazar que su administración tenga vínculos con el crimen organizado ante las filtraciones de los “Guacamaya Leaks”, el gobernador Cuitláhuac García acudió a la exhibición de la película ”Luna Negra”, escrita y dirigida por su hermano Tonatiuh.El mandatario dijo confiar que este tipo de producciones puedan impulsar turísticamente a Veracruz y municipios como Jalcomulco que para este caso sirvió como locación.“Me invitaron a la presentación de esta película, para nosotros tiene relevancia porque habla de un lugar turístico que la población defendió. Está inmerso la trama, me parece, en eso y pues va a hablar de Jalcomulco que es un punto que queremos promover.“Si es a través de una película que se puede mover no solamente nacional sino internacionalmente, es bastante bueno”, dijo en breve entrevista previa a la presentación del filme.Vaticinó que “Luna Negra” podría detonar el turismo ecológico en la cuenca del río Los Pescados y dijo esperar que la ópera prima de su hermano destaque a nivel internacional.“(Jalcomulco) es ecoturismo que estamos buscando impulsar y particularmente que se defendió por la población, tiene un nivel de servicios muy bueno como lo pudieron constatar quienes estuvieron actuando en la película, todos los que trabajaron alrededor de la película, una derrama económica importante para Jalcomulco y ahora se va a dar a conocer al mundo esta belleza que tenemos aquí en el río Los Pescados.“Sobre el río pues ya saben, es una realidad, no se llevó a cabo el proyecto que tenían ahí pensado (de una hidroeléctrica) y hoy podemos disfrutar de ese punto turístico. Yo invito a que vean la película, ahora que la exhiban de manera comercial y que disfrutemos (…), espero que por el nivel que tienen los actores y las actrices que se convocaron, que participan, esté nominada en los primeros circuitos de cinematografía mundial”.Finalmente recordó que en su administración la entidad ha proporcionado locaciones para distintas películas y producciones de clase internacional.“Las acostumbradas de Hollywood; Disney y ahora otras producciones tan importantes como esas que rescatan este tipo de tramas, creo que Latinoamérica tiene esa característica y esperemos que esta sea una de las cintas que alcancen los premios más grandes en cinematografía y que se promueva Veracruz de esta manera.“Nosotros hemos apoyado ya por lo menos 3 (producciones) en lo que va de mi gobierno”, añadió el Ejecutivo.Cabe destacar que a la presentación acudieron los secretarios de despacho del mandatario, así como funcionarios de los tres niveles de Gobierno, incluyendo a la titular del Poder Judicial Isabel Romero Cruz, diputados locales y alcaldes.