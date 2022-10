Cuitláhuac “jala orejas” a Alcalde de Coatzacoalcos; lo apura con Mando Único

El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, solicitó al alcalde Amado Cruz Malpica se agilice el proceso para firmar el convenio de Mando Único en Coatzacoalcos, mismo que ya fue aceptado de palabra.En rueda de prensa desde este puerto, también pidió al munícipe “darse tiempo” para participar en las Mesas de Construcción de la Paz regionales.Del Mando Único, dijo que este modelo fortalecerá las tareas de seguridad en el puerto, por lo que insistió en que los tres niveles de Gobierno deben trabajar de forma conjunta en las mesas para la construcción de la paz."Hicimos un exhorto al Alcalde para que las fuerzas estén bien asentadas e insistimos en que el Mando Único sería bueno para atender estos temas, dijo que lo iba a estudiar y consultar, insistimos y ahora con este suceso se requiere, es indispensable, ya no se debe estar pensando, porque la gente lo requiere, dijo que sí hoy.“Le decía al Alcalde que el Mando Único es el idóneo para atender esta situación. Exhorto al Cabildo para atender el reclamo de la sociedad, que estemos coordinados y no haya espacios para que la delincuencia aproveche y cometa ilícitos", dijo.El mandatario mencionó que Coatzacoalcos es de las ciudades con un mayor número de elementos de la Policía Municipal, incluso con más de 200 armas de fuego cuyo uso ya está certificado y se inició el proceso para más de 80."Es la Alcaldía que más elementos tiene de policías municipales, más de 223 armas y una compra de 81 armas más entre largas y cortas y lo que hicimos fue acelerar el proceso con SEDENA para que los policías tengan la certificación para portarla", dijo.Precisó que el municipio cumplió con periodo de 147 días sin homicidios, hasta que se presentaron dos eventos relacionados a este delito, así como 191 días sin secuestro hasta el 3 de octubre.Aunado a ello, pidió a Cruz Malpica darse tiempo de acudir a las reuniones de seguridad, pues dijo que así ya no tiene que consultar con las personas que envía y entonces tiene el mando directo."Está bien que las necesidades municipales requieran la presencia del Alcalde en todos lados, pero le dije que se dé un tiempo para que también en la Mesa de Construcción de la Paz Regional estés presente tú, mandas a alguien de peso que toma decisiones, pero no hay como estar presente uno y decir, vas a hacer esta acción porque estás teniendo el mando directo y ya no tienes que consultar, vemos la necesidad que esté presente", finalizó.