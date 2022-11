Cuitláhuac mete mano en Congreso, en Poder Judicial y Fiscalía, repudia PAN

El nuevo coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz, Enrique Cambranis Torres, acusó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de meter mano en los poderes Legislativo, Judicial y en la Fiscalía General del Estado, por lo que “la división de poderes en Veracruz es una simulación”.En conferencia de prensa para presentar la Agenda Legislativa del PAN, el Diputado local denunció una crisis del Estado de Derecho en Veracruz, violaciones a derechos humanos, “inseguridad, corrupción e impunidad imperantes” en el Gobierno de la 4T.“Vemos al Gobernador declarando avances en investigaciones, lo cual corresponde a la Fiscalía. De igual manera dando línea al Poder Legislativo a la mayoría de su partido (MORENA) para aprobar sólo lo que le conviene a su Gobierno y no lo que le conviene al pueblo.“¿Y qué decir del Poder Judicial, donde quita y pone magistrados a su antojo? Ante este panorama proponemos fortalecer los órganos constitucionales autónomos del Estado y los poderes legislativo y judicial”, dijo Cambranis.Al recriminar además la opacidad con asignaciones directas de contratos por parte del Gobierno, el Diputado aseguró que estos señalamientos derivan de un serio análisis del contexto político, social y económico de la entidad.Al asegurar que inicia una nueva etapa en el Grupo Legislativo del PAN, Cambranis explicó que su agenda contempla escuchar a la sociedad civil, a la academia y diversos sectores de la población para así presentar propuestas.Entre las iniciativas que contemplas, detalló que propondrán mayor presupuesto a las policías y la implementación de protocolos de actuación para evitar violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.En el ámbito penal, plantearán agravar las penas para casos como la violación en casos de embarazos, en otros delitos sexuales y de violencia de género.El PAN buscará también fortalecer la vigilancia a grupos vulnerables, personas mayores y con discapacidad, hasta niños y adolescentes.De igual forma, debido a que “el Estado no genera las condiciones para su acceso al mercado laboral”, impulsarán la vinculación entre el sector privado y el Gobierno para el otorgamiento de créditos a mujeres para su incorporación al sector productivo.En cuando a salud, se propondrá crear fondo para enfermedades catastróficas, gastos hospitalarios y emergencias sanitarias.“La Salud es un derecho que en este gobierno no está garantizado, no les importa la vida de las personas; desaparecieron el Seguro Popular, hay un desabasto de medicamentos en todo el país y vemos a madres y padres de familia buscar apoyo por todos los medios”.Cambranis incluso aseguró que, ante el homicidio de 8 periodistas durante este sexenio, presentaán una reforma integral a la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas”.