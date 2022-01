Cuitláhuac niega “disputas políticas” con Ricardo Monreal, son “diferencias”

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, negó que tenga “disputas políticas” con el senador y compañero del partido MORENA, Ricardo Monreal Ávila, con quien aceptó mantiene “diferencias”, las cuales no tienen ninguna relación con la forma de ejercer su actividad como gobernador.En la conferencia de prensa de este lunes, el Mandatario estatal fue cuestionado respecto a la situación que enfrenta desde hace varias semanas con el Senador y Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, a lo que aclaró que, a pesar de la postura del legislador, en su calidad de Jefe del Ejecutivo ha evitado enfrascarse en enfrentamientos públicos.Aclaró que gobierna para todos los veracruzanos, no sólo para un sector, por lo que manifestó que hay que distinguir esas diferencias, por lo que los temas políticos entre militantes de su partido no lo deben distraer de su responsabilidad.“No tengo ninguna disputa política con él. Sí tengo diferencias con él pero yo he sabido conducirme para que eso no signifique ningún tipo de enfrentamiento público con él. Sí tengo diferencias pero yo sé distinguir qué cosas corresponden al partido, qué cosas corresponden a lo que ellos representan, los Ejecutivos de los Estados y el tema de gobernabilidad también. Hay que saber distinguir, las diferencias políticas que yo tengo incluso con mis adversarios, no juegan el criterio para definir las políticas públicas en beneficio de la gente y lo he mostrado con hechos”, sostuvo.Asimismo, Cuitláhuac García fue claro al referir que ni con sus adversarios políticos ha utilizado el poder como jefe del Ejecutivo políticamente, donde la relación en todo momento ha sido institucional.“De los adversarios más acérrimos que tengo, algunos ocuparon alcaldías y me porté a la altura institucional. No he ofendido a nadie porque sé que mi papel ahora no es de un gobernador de un partido para atender a su partido, es de gobernador de Veracruz para atender a toda la gente de Veracruz y respetar a quien tiene un encargo, respeto institucional, sin que eso genere que borremos diferencias políticas o ideológicas. Al contrario, las mantenemos. El caso de Monreal es el caso del contexto”, detalló.Por ello, reiteró que los temas políticos, los deja en el terreno que es y no los trasladará a su actividad o responsabilidad como Gobernador.“Eso no es motivo para ir a la confrontación, ni pública, ni privada, tendremos que manejarla al interior del partido en su instancia correspondiente. Nada más que yo tengo una pausa en el partido, porque yo estoy gobernando”, expuso.Finalmente, el Mandatario afirmó que no hay nada que le pueda señalar el senador Ricardo Monreal por lo que están a disposición sus cuentas, así como sus propiedades, ya que afirmó que no vive de la política y está en contra de forma radical contra la corrupción.“Que revisen mis cuentas. Soy honesto, actúo apegado a derecho, rectifico cuando algo no se hace bien. No tendría mucho que mencionar de mi persona, soy docente universitario, no vivo de la política. No tengo propiedades, tengo un terreno. Ya les dije que tengo dos camionetas ahora. La que tenía y la que adquirí ¿Qué podrán decir de mí? Soy radical contra la corrupción. Soy de esos radicales que mencionó el Presidente. Tenemos autoridad moral, combatimos la corrupción”, finalizó el Gobernador de Veracruz.