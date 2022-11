Cuitláhuac paga las deudas y Veracruz tiene más obras

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, reiteró que las políticas de austeridad, contención del gasto y disciplina financiera han permitido mejorar financieramente el Estado y cumplir con las obligaciones que se tienen, particularmente de las deudas, lo que se refleja en la mejora de las calificaciones crediticias.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, comentó que estas acciones llevadas a cabo en los últimos cuatro años se traducen en mayor bienestar para los veracruzanos, pilar fundamental de la actual administración.“Traíamos un objetivo al finalizar esta administración, de dejar la calificación en ‘A’, prácticamente son las mejores calificaciones crediticias. (Hay que) recordar que prácticamente venimos de B-, es decir, una calificación donde el Estado es altamente especulativo, donde no se cumplen con las obligaciones, que se puede dejar de pagar. Este salto en la mejoría que se ha tenido –la mejora crediticia– va de la mano en la confianza para el Estado de que es un Gobierno que cumple, que es responsable”, dijo.Lima Franco aseguró que esto lo ven las empresas dedicadas a elaborar dicho indicador, así como los bancos y las empresas, lo que ha generado que ahora aterricen inversiones como las de Constellation Brands o Nestlé, generando mayor empleo y desarrollo económico en la entidad.El funcionario estatal afirmó que el mejoramiento de las finanzas públicas se ha traducido en mayor inversión pública, que ha hecho que se triplique la erogación de recursos en esta materia.“Se están teniendo récords de obras en el Estado, se están inversiones a lo largo de todo Veracruz, en zonas históricamente olvidadas. Ése es el compromiso y lo que sigue es hacer más inversión pública”, añadió.“Si se invierte más en infraestructura carretera, educativa y sanitaria, se traducirá en una mejoría en la economía, considerando la problemática que generó la pandemia de COVID-19 en los dos últimos años.“Estas inversiones que están teniendo en escuelas, hospitales, centros de salud, caminos, carreteras, agua potable, primero, nos ayudan a reducir los índices de pobreza y hacer este desarrollo regional local y que al final también sirva para temas logísticos, para que los campesinos y la gente pueda comerciar más fácilmente sus productos, y a su vez sirva para un mayor desarrollo económico del Estado”, expuso.José Luis Lima Franco refirió que la aplicación de las políticas de contención del gasto y disciplina financiera, ha permitido que la deuda que recibieron en el 2018 de 87 mil millones de pesos, haya bajado a septiembre de este año a 75 mil millones de pesos.“Es decir, en este periodo hemos reducido la deuda en 12 mil millones de pesos y ahí está todo lo que se ha venido pagando, los más 12 mil millones de pesos se han pagado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ahí están los 3 mil 300 millones de pesos que se pagaron a la Universidad Veracruzana (UV), para que pudiera pagar al SAT; ahí también están los 2 mil 500 mdp que ha pagado el Gobierno del Estado a los municipios de aquellos recursos que administraciones pasadas no les entregaron”, recalcó.El titular de la SEFIPLAN aseguró que desde el inicio del Gobierno de García Jiménez se ha cumplido en tiempo y forma con el pago de las obligaciones que se tienen con los municipios, sin importar las siglas partidistas, y otras instancias.“El compromiso es seguir trabajando de la mano de todos los municipios y también en la medida de que se mejoren las finanzas municipales, también se mejoren las finanzas del Estado”, comentó una vez más.El funcionario estatal insistió en que han trabajado de la mano con los 212 alcaldes y una muestra es la firma de los convenios de coordinación en materia del cobro del Impuesto Predial a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), y que se estima cerrar el 2022 con cerca de 100 demarcaciones con este acuerdo signado.“Municipios como Boca del Río, Veracruz, Orizaba que son incluso de otros partidos se han coordinado con el Estado y eso les ha permitido obtener más recursos del Fondo de Fomento Municipal”, resaltó.El funcionario estatal aseguró que año con año se han ido incrementando los ingresos propios de la entidad, con un crecimiento promedio de 10 por ciento anual, de 2019 a la fecha.“No disminuyó (a pesar de la pandemia), los veracruzanos cumplieron y eso es parte de esta mejoría de la confianza, de decir no solamente la confianza de las calificaciones crediticias, de las inversiones de las empresas, sino para que vea la ciudadanía que están teniendo una buena administración de los recursos y que les dé confianza para que vayan a pagar sus derechos vehiculares”, refirió.Sostuvo que el que los veracruzanos paguen sus gravámenes se verá reflejado en caminos, escuelas, carreteras, hospitales, agua potable y demás proyectos de infraestructura.“Pretendemos cerrar en ingresos propios en alrededor de 12 mil millones de pesos, recordar que cuando inició esta administración, al cierre de 2018, se tuvo una recaudación cercana a los 8 mil 500 millones de pesos, entonces se ha aumentado exponencialmente a 12 mil mdp en el 2022”, presumió.Lima Franco expuso las erogaciones que se hicieron para rehabilitar el estadio de beisbol “Beto Ávila” y lo que se plantea hacer con el gimnasio “Benito Juárez” y el de los “Halcones Rojos” de basquetbol.“Se viene trabajando también con el tema de la Arena Veracruz en el puerto, también se va a rehabilitar el Velódromo de Xalapa, el Centro Raqueta de Veracruz y que próximamente está en planes de remodelar el Pirata Fuentes. Estamos trabajando con empresarios para remodelar el Estadio Colón de Xalapa. Es parte de la política de mejoramiento de la infraestructura deportiva”, enfatizó.Para finalizar, comentó que los objetivos para el 2023 son resolver el “boquete financiero” que arrastra la entidad en los temas de pensiones y educativo, y que le ha obligado a pedir créditos a corto plazo desde el 2018 por 2 mil 500 mdp, pero que, al cierre del Gobierno, la meta es que ya no se pidan más y en cambio se dejen excedentes para que los sucesores paguen aguinaldos y otros compromisos salariales.