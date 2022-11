Cuitláhuac pide paciencia a docentes estatales; sí se pagará aumento salarial

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió paciencia al magisterio estatal y se comprometió a pagar el aumento que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en mayo pasado.En conferencia de prensa, aclaró que no se ha cumplido hasta ahora debido a que la Federación no ha depositado los recursos para los 51 mil docentes contratados a nivel estatal.“Solicitamos que nos fuera también depositado la parte estatal, es la fecha que no... ya se empezó a pagar la federal y nosotros queríamos aclarar esto a todo el personal educativo del Estado que está en la nómina estatal”, dijo.Ante esta situación, acompañado del secretario de Educación, Zenyazen Escobar, García Jiménez hizo el compromiso de cumplir a los profesores, detallando que se hacen las gestiones ante el Gobierno Federal e incluso que este mismo jueves el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, viajó a la Ciudad de México.“Les queremos pedir un poco de paciencia”, dijo al comentar que algunos personajes han “han querido desvirtuar” la situación.