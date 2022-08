Cuitláhuac pide que Fiscalías colaboren para esclarecer multihomicidio de la Narvarte

A siete años del caso Narvarte, donde la activista veracruzana Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa fueron asesinados junto con otras personas, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo que solicitará colaboración entre las Fiscalías para investigar a fondo hasta concluir todas las líneas de investigación.En conferencia de prensa este martes, el titular del Ejecutivo Estatal indicó que no se deben soslayar las circunstancias en las que Rubén Espinosa salió de Veracruz hacia la Ciudad de México, tras asegurar que recibió la petición de los familiares para que la Fiscalía de Veracruz se coordine con su par en la Capital del país.“No olvidemos las circunstancias por las cuales Rubén Espinosa tuvo que salir de Veracruz, eso no hay que ignorarlo, hay que tenerlo muy presente. Entonces saber cómo está allá esa investigación, y en efecto, no deben de agotarse hasta concluir, que se aclare todo”, expresó.Por ello, adelantó que se buscará una reunión con la fiscal capitalina Ernestina Godoy y pedirá a la titular de la Fiscalía veracruzana, Verónica Hernández, que le acompañe para conocer “cómo va ese caso, qué líneas tienen, hacia dónde apunta la investigación, hasta donde me puedan compartir”.Rubén Espinosa fue asesinado el 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte junto con Nadia Vera y otras mujeres, unas semanas después de haber denunciado amenazas en el estado de Veracruz, por lo que se refugió en la Ciudad de México; autoridades capitalinas mantienen ocho líneas de investigación en este caso y hasta el momento ninguna ha sido agotada.