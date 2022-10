Cuitláhuac presume los logros de Hugo: Bajaron delitos en Veracruz

En lo que va de este 2022, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que estuvo a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, logró detener a 29 jefes de plaza, cifra que se suma a los 62 que se habían asegurado desde el inicio de la administración, informó el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez.En la conferencia de presas de este viernes desde Palacio de Gobierno y luego de la renuncia del titular de la SSP, el mandatario dejó en claro en esta administración no hay espacio para la impunidad, por lo que el objetivo es evitar que bandas y líderes criminales operen en territorio Veracruzano.“En septiembre de 2022 sacamos a Veracruz de donde nos habían dejado, estamos en décimo tercer lugar, a pesar de ser de los más poblados”, dijo y al referir que continuarán con las acciones coordinadas con la federación para detener a líderes de plaza, de las bandas delincuenciales que operan en la entidad sin importar a qué grupo pertenezcan, donde al día de hoy suman mil 150 delincuentes.“En este año se han detenido a 29 jefes de plaza, de los 62, 29 más entre ellos están La China, una jefa de plaza en Orizaba, no importa la nomenclatura vamos por los jefes; ‘El Chuky’, jefe de plaza de Los Zetas en Mina; también a ‘La Contadora’ del corte de Los Piña y también al líder que se asocia al Cartel Jalisco Nueva Generación. Se hace con una estratega coordinada con las fuerzas federales, todos los que tenemos que ver con la seguridad, para evitar la impunidad y que estos grupos estén trabajando”, detalló.García Jiménez, reiteró que el Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de los avances que alcanzó Veracruz y se destaca que, en el mes de septiembre, la entidad dejó de formar parte de los primeros diez estados del país más inseguros.“No es lo que dice el Gobernador, no, está es la que nos valora a todos por parejo y en esta Veracruz vuelve a disminuir sus índices delictivos, se hace una evaluación del mes de septiembre, pasan 20 días y se hace el informe oficial y se hace público, no es un ente estatal, lo hace con todos los estados y es donde se da cuenta de que estamos mejorando en seguridad”, expuso.En este sentido, dijo que se trata de un organismo nacional, “no es lo que dice el gobernador” aclaró el mandatario quien insistió que a pesar de ser uno de los estados más poblados del país se logró disminuir hasta en un 88 por ciento el secuestro y 42.5 por ciento el homicidio.“No hay impunidad, suceden cada vez menos, eso no lo digo yo, está en datos claros, pero casi nadie los quiere hacer públicos; pero más allá todavía en presidente de la república manifestó en varias ocasiones que Veracruz es ejemplo de cómo se ha avanzado en materia de seguridad, que son varios cambios y uno fue el cambio de Fiscal General, dicho varias veces por un presidente que no miente. También hemos actuado contra la delincuencia organizada”, manifestó.Y es que detalló que en lo que va del año, la SSP logró desarticular 13 bandas de robo de vehículos, así como aseguró 790 armas de fuego, 613 cargadores, 32 mil 486 municiones, 21 granadas de fragmentación, 182 kilos de pirotecnia, así como mil 732 vehículos recuperados con reporte de robo y 2 mil 218 vehículos asegurados.