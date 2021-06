Cuitláhuac prevé relación “institucional y respetuosa” con Paty Lobeira

La alcaldesa electa del puerto de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, contará con el apoyo institucional y respeto de la administración estatal que encabeza, al igual que lo ha hecho con todos los que están en los gobiernos municipales actualmente, afirmó el mandatario Cuitláhuac García Jiménez.



“Si finalmente ella es (la Alcaldesa), voy a actuar como con todos los alcaldes y alcaldesas lo he hecho, de manera institucional y respetuosa. De mí parte he marcado las diferencias con respecto a mi antecesor que trataba siempre de denigrar, de faltar al respeto, de hacer a un lado a un alcalde o alcaldesa que no haya sido de su agrado o de su partido”, expresó.



En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, el titular del Poder Ejecutivo dijo que en los dos años y medio que lleva al frente del Estado, ha hablado con todos lo ediles, les ofreció diálogo y realizaron obras en todas las demarcaciones.



“Parejo, no me interesaban los colores, no me interesan, no me van a interesar en lo que siguen, los colores para hacer obra, la obra la vamos a seguir haciendo sin colores. Estamos viendo las necesidades y dónde podemos ayudar”, aseveró el mandatario.



Por ello, expuso que evitará pronunciarse sobre el triunfo de la también esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien le fue cancelado el registro por no cumplir con el requisito de residencia efectiva en el puerto, esto mientras los tribunales resuelven las impugnaciones que presentará el abanderado de MORENA, Ricardo Exsome.



“Me tengo que reservar porque está muy cerrada ahí la votación, ahí es donde hay muchas quejas y tengo que ser respetuoso hasta que se determine el triunfador. Ahorita la constancia de mayoría la tiene la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD”, puntualizó.



Añadió que habrá que esperar cómo se define en manos de quien estará la presidencia municipal del puerto de Veracruz, “por lo pronto la Alcaldesa electa es Patricia Loberia, sé que el otro candidato dijo que va a impugnar, presentar sus recursos y que tiene argumentos para hacerlo, ya lo validarán”.



Por último, García Jiménez llamó a los órganos electorales y jurisdiccionales a que “hagan lo propio” para que esa elección quede “limpia, sin dudas, que no pese la duda de quien ganó, porque le va a impedir eso ser un gobierno legítimo, ojalá se aclare y quien resulte, la democracia para eso es”.