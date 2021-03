Cuitláhuac regaña a policías por homicidio de precandidato; exhibe narcomensaje

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez recriminó a las policías municipales de Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo y La Perla que el precandidato priísta a la Alcaldía de este último municipio, Melquiades Vázquez Lucas, fuera asesinado en plena vía pública, sin que los elementos de seguridad de la zona hicieran algo.“No es posible que el día de ayer hayan ultimado a este señor en Mariano Escobedo, que solamente tiene una vía principal que va de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y La Perla y la Policía Municipal de esos tres municipios se hizo ojo de hormiga”, acusó.Además, en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el mandatario exhibió un narcomensaje que fue colocado junto al cadáver del hijo del mismo Melquiades Vázquez, Mauro Vázquez, quien fue asesinado en septiembre de 2020 “Es lamentable que suceda esto, pero tiene que ver con esto, públicamente se estuvo enviando una nota, una cartulina que salió en muchos medios; el tema está en manos de la FGE, cuando mataron al hijo de la víctima de ayer hubo una amenaza en su contra, pero nos llama la atención de cómo se manejaba la víctima, ahí alguien habla de que lo apoyó y no le cumplió; lo apoyó, entendemos no económicamente”, dijo.El Gobernador, frente a los periodistas, leyó la cartilina que decía “te quitamos a tu contrincante y no cumpliste”.“Yo quisiera saber qué nivel de violencia se generaba en esa zona y la vamos a atender, vamos ir allá”, dijo.García Jiménez garantizó que tras el homicidio habrá un operativo especial para ubicar a los responsables del asesinato de Melquiades Vázquez, afirmando que ya saben qué grupos criminales operan en la zona.“Iremos con uno operativo especial para ir con los responsables de esto porque se sobreentiende que no es la única víctima, que ya habían tenido otra víctima. Ya sabemos qué bandas delincuenciales están ahí y vamos tras ellas; son dos bandas”, dijo.El titular del Ejecutivo dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE), realiza las investigaciones y descartó abundar en el tema para evitar entorpecer el proceso.Según García Jiménez, la propia fiscal Verónica Hernández Giadiáns le informó que la investigación está en proceso, por lo que no se basa en notas periodísticas, sino en las investigaciones.Asimismo, dejó en claro que la Fiscalía no descarta ninguna línea de investigación por lo que advirtió que se actuará con todo el peso de la ley en contra de los presuntos responsables, así como para conformar o descartar la posible participación de grupos criminales.García Jiménez insistió en que se realiza un analisis y diagnóstico para determinar si grupos delincuenciales tienen injerencia con candidatos o partidos políticos.“Tenemos un panorama de cuáles son sus influencias, jefes de plaza, solo esperamos que den un paso en falso”, dijo.