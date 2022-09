Cuitláhuac se lanza contra Juez federal por amparar a excandidato, presunto homicida

El Juez federal en el Juzgado Noveno de Distrito con residencia en Coatzacoalcos, Agustín Archundia Ortiz, otorgó un amparo para que un presunto delincuente considerado como “alto generador de violencia” en Las Choapas fuera trasladado de un penal de alta seguridad al penal de Coatzacoalcos, por lo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitó que se revise su proceder.En la conferencia de prensa de este jueves donde se abordaron temas referentes a la seguridad en la región de Coatzacoalcos, el mandatario lamentó que el Juez haya actuado de esa manera al amparar al empresario Jesús “N”, excandidato a la Presidencia Municipal de Las Choapas por el PRI-PAN-PRD.A Jesús “N” se le implica en el asesinato del joven exmilitar Mario Alejandro Gamas López, quien fuera escolta de la familia del empresario. A Gamas López le dieron el tiro de gracia y lo desmembraron, siendo sus restos hallados en el río Tancochapa en diciembre de 2020.“Vamos a buscar la manera que se revise la acción del Juez que otorgó un amparo a Jesús ‘N’ que estaba en un penal de alta seguridad y lo regresa a un penal aquí en Veracruz. Creemos que es una actuación que sí se tiene que revisar. Agustín Archundia ordenó mediante amparo que regresaran al responsable de delitos de alto impacto en Las Choapas a Coatzacoalcos”, dijo.El Jefe del Ejecutivo del Estado adelantó que pedirá a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que solicite a la Judicatura federal una revisión de la actuación del juez.En ese sentido, García Jiménez reiteró que en Veracruz no hay espacio para la negociación con los delincuentes t advirtió que se continuará con acciones como la detención de “los cabecillas” de bandas criminales para dar certeza a la población.“Hay argumentos jurídicos que pensamos que este Juez no observó y con un criterio muy simple, otorgó el amparo, pero como no nos chupamos el dedo, vamos a pedir que el Consejo de la Judicatura también revise. Además de promover el recurso contra esa decisión, porque dio solo 24 horas”.Dijo que se espera que el Consejo de la Judicatura revise y les explique que está pasando, porque se está lidiando en Coatzacoalcos.García Jiménez reveló que este día fue informado de cómo el juez obliga a regresar al presunto delincuente, por lo que ya se interpuso el recurso.“Pero no podemos quedarnos así nadamas, con el puro recurso jurídico, tenemos que revisar la actuación del Juez. Porque los argumentos que dio para otorgar el amparo son muy vagos jurídicamente y había argumentaciones con mayor peso que omitió”, expresó el mandatario.De ahí que solicitará que la SSP pida al Consejo de la Judicatura que revise la actuación del juez.