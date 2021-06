Cuitláhuac se lanza contra Juez por liberar a sobrino de líder estatal del PAN

Como una acción ilegal, donde faltó rigor de la autoridad para valorar las pruebas, calificó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez la liberación de una persona detenida el pasado domingo en Tantoyuca, quien supuestamente armado intentó reventar la elección en ese municipio.En sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo del Estado se refirió a la liberación de Omar Enrique “N”, sobrino del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés , quien fue detenido junto a otras tres personas por elementos de la Policía Estatal el pasado 6 de junio.De acuerdo a García Jiménez, el Juez no actuó apegado a la ley y “sí apegado al cochupo”.“También lamentamos que un Juez federal haya liberado a una persona que se detuvo con armas el día de la elección en Tantoyuca, su falta de rigor en la valoración de pruebas nos hace sospechar que no actuó apegado a derecho y sí apegado al cochupo y a la presión que ejercieron personajes políticos ligados a un partido que sostiene cacicazgos en ese municipio”, acusó el mandatario.A Omar Enrique “N” se le abrió el proceso penal 248/2021 en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Veracruz con sede en Xalapa, sin embargo, el juez consideró que al no haberse acreditado ningún tipo de delito por el que fue detenido, decidió dejarlo en libertad de manera inmediata.En otro tema, García Jiménez mencionó que desde este martes se dan por concluidos los operativos de seguridad desplegados durante el proceso electoral, a excepción de los solicitados por el Consejo del OPLE.Además, este día se llevó a cabo la reunión número 600 de la COESCONPAZ, para buscar bajar los índices delictivos más sensibles para la población, entre ellos el del secuestro y el homicidio doloso.Finalmente, informó que en el sur del estado la FGE nos logró cumplimentar tres órdenes de aprehensión contra los detenidos en Coatzacoalcos por su presunta participación en el homicidio de una persona, a la que habrían decapitado.