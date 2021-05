Cuitláhuac sí se mantendrá al margen de las elecciones en Veracruz

Tras el inicio del proceso electoral local en Veracruz para renovar Alcaldías y el Congreso local, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que el Estado se mantendrá al margen y respetuoso del proceso.



Dejó en claro que su administración se coordina con las autoridades federales, así como electorales para mantener las condiciones que permitan el desarrollo de las campañas.



El Jefe del Ejecutivo reiteró que se ceñirá a las restricciones que plantea la ley electoral, para no caer en situaciones que generen “suspicacias”.



“Nuestro compromiso es ser respetuosos de ese ambiente electoral, nosotros hemos insistido en apegarnos a las restricciones que tiene el titular del Ejecutivo del Gobierno Estatal en estas fechas, es decir, respetar la veda electoral, (...) es no expresar preferencias, ni ataques contra ninguno de los candidatos”, dijo.



Es por ello que, en ocasiones y a pesar de señalamientos en contra o a favor de su gestión, ha decidido no responder en ningún momento a los mismos y reiteró que tampoco se pronunciarán a favor o en contra de candidatos o fuerzas políticas.



“Yo me he reservado en responder algunos cuestionamientos que surgen a partir de la opinión de algún candidato o candidato en contra de este gobierno o a favor incluso también de este Gobierno, porque podría malinterpretarse desde mi posición”, dijo.



Sobre la contingencia sanitaria que prevalece en la entidad por el COVID-19, Cuitláhuac García hizo un exhorto respetuoso a todos los actores políticos para aplicar las mediadas sanitarias y así evitar el riego de contagios.



“Donde no pudieran hacerlo, que implementen el uso de cubrebocas, no podemos limitar derechos electorales pero las medidas sanitarias son de observancia general de la población y que mejor que los candidatos y partidos quienes vayan exhortando a sus seguidores a mantener las medidas sanitarias, no se trata de evitar reuniones, sino de cuidar la sana distancia”, dijo.



Explicó que las elecciones para elegir a las autoridades municipales regularmente son las de mayor participación pero aún así, prevén que todo se desarrolle sin incidentes.



“La elección de mayor interés para la ciudadanía es la elección a las alcaldías, porque es el primer nivel de gobierno, la primera atención que se da al ciudadano del lugar donde vive, pues es la autoridad municipal”, finalizó el Gobernador.