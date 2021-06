Cuitláhuac va por quienes violentaron elecciones y contra narcocandidatos

El Gobierno de Veracruz no provocó ni fue partícipe de la violencia que se generó en el proceso electoral, pero sí saben qué partidos tuvieron candidatos impresentables y ligados a la delincuencia organizada, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



“Quiero señalar que ninguno de estos hechos se generó, ninguno, por el Gobierno, ni siquiera auspiciadamente o de otra forma, ninguno, y ésa es la gran diferencia con lo que pasaba antes, que había sospecha que era violencia promovida desde el Gobierno, hoy eso se acabó”, dijo en conferencia de prensa.



En este sentido, reveló que tienen los hechos de cómo actuaron y que intentaron, dijo al adelantar que después del jueves podrá decir que partidos fueron los que abanderaron a los presuntos involucrados con la delincuencia.



“Vamos a decir quiénes fueron los que promovieron esa violencia, a qué partidos estaban allegados y qué partidos los postularon, no se vale hacer lo que un líder de un partido que quiere imputar al Gobierno y al partido que llevaba de aliado que fue el causante de este dolor, ni siquiera lo tocó”, dijo García Jiménez.



Aseguró que puso ese ejemplo de manera general, para que lo “lean” y se den cuenta que “la violencia no vino de Gobierno, pero sí sé qué partidos postularon a personajes impresentables, irrigados a la delincuencia y que estuvieron generando este tipo de cosas”.



El titular del Ejecutivo retomó lo dicho por el Instituto Nacional Electoral (INE), de que la jornada electoral se realizó con tranquilidad, y en Veracruz, los hechos estuvieron circunscritos a 13 municipios.



“13 municipios en Veracruz que tuvieron incidentes aislados, que no nos quedamos con los brazos cruzados a ver qué pasaba, actuamos en coordinación con las Fiscalía, 33 detenidos y 117 de por faltas administrativas, esos no andaban armados, andaban muy rijosos, queriendo pelear, ustedes vieron videos, de que se moquetearon”, refirió.