Cuitláhuac “vive en otro planeta” o su equipo le miente: Transportistas

Ante las declaraciones que el gobernador Cuitláhuac García dio en torno a la inseguridad y la rapiña durante su estancia en el municipio de Mendoza, el delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) en la región de Orizaba, Aldo Romero Lezama, lo invitó a que conozca de cerca cuál es la situación que vive este sector.“A veces es risible el saber la opinión de nuestras autoridades. No sé si viven en otro planeta o en sus estados de utopía pensando que están haciendo bien las cosas”, apuntó.Consideró que puede tratarse de dos situaciones: una, que el Gobernador no ponga atención a lo que está sucediendo o su equipo de trabajo le da estadísticas falsas, pues al menos los transportistas pueden dar testimonio de la inseguridad grave que viven en carreteras en todo el país y el estado de Veracruz, con afectaciones por la delincuencia que cada vez va creciendo más.“No sé el gobernador Cuitláhuac a qué estado se refiera, pero lo que es Veracruz, la delincuencia va subiendo cada vez más”, afirmó.A fin de que el mandatario estatal conozca la realidad del transporte, lo invitó a que viaje con ellos en un camión de carga, que haga un recorrido desde el Puerto de Veracruz a los límites con Puebla o que lo haga desde los límites de Puebla hacia Cosamaloapan durante la madrugada, en las horas que son de alto riesgo, para que se dé cuenta de lo que está sucediendo, con los delincuentes a “salto de mata” afectando a nuestros compañeros.Extendió la invitación a todo el equipo de trabajo del gobernador, para que conozcan lo que pasa en las carreteras y que cuando hay un accidente vean en vivo la rapiña y que él, con toda su autoridad, no podrá impedir que se dé ese robo, lo cual ocurre a plena luz del día sin que nadie haga nada.Recordó que aunque esté asegurada la carga, es todo un viacrucis el que el transportista debe pasar, primero con las aseguradoras, luego con las Fiscalías, después de nuevo con las aseguradoras y de ahí con los dueños de la carga, que obviamente están esperando que les repongan lo que invirtieron.Indicó que si otra fuera la situación, un vehículo se accidentaría y llegaría otro a traspasar la carga para entregarla, pero aquí no se puede.Romero Lezama mencionó que si el gobernador gusta, la AMOTAC le puede enseñar al gobernador el panorama real de lo que pasa en esta región y en el estado.