Cuitláhuac ya tiene favorito... pero garantiza igual apoyo a Adán Augusto, Sheinbaum y Ebrard

El acto que encabezó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Veracruz sobre la “Reforma Política” no fue un destape como posible candidato a la presidencia del país, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Recordó que el Presidente ya ha hecho patente los nombres de tres posibles candidatos que aspiran a sucederlo y los tres serán bien recibidos en el Estado, cada vez que lo visten.Durante entrevista realizada este viernes en un céntrico café de Xalapa, el titular del Ejecutivo dejó en claro que se trató de un acto oficial que encabezó el funcionario del Gobierno federal, sin embargo, reiteró que el Secretario de Gobernación, junto con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard, han sido mencionados por el primer mandatario del país para encabezar la candidatura de MORENA.En ese tenor, el mandatario estatal dejó en claro que como ciudadano “tiene su corazoncito” por uno de los tres, sin embargo, como Gobernador de un Estado no debe influir al hacer pública su preferencia pues afirmó que en la entidad los tres son bien venidos.“Aquí en Veracruz son bienvenidos Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. La verdad sí, yo tengo mi corazoncito, pero hay algo muy importante, con eso también yo quiero dejarlo muy claro, a mí me tocó el papel de gobernar este Estado y por lo mismo tengo que mantenerme en este papel imparcial y por lo tanto tendré que dar la bienvenida y acompañar siempre cuando me lo permitan a ellos tres, incluida Claudia Sheinbaum”, explicó.Asimismo, García Jiménez resaltó que cualquiera de los tres que pudiera encabezar la candidatura presidencial en el futuro hará un buen papel, por lo que contará con su respaldo cuando los tiempos lleguen.“Son personas que representan muy bien al Movimiento, son personas que son leales al Presidente, que están en la ruta del movimiento de la Cuarta Transformación y por lo tanto tienen mi respaldo los tres, en esa tesitura debo conservar mi opinión pública porque debemos inaugurar esta época en la que no se actúa y se utiliza los gobiernos de los estados para favorecer a uno solo, hay suficiente libertad al interior de nuestro movimiento y eso el presidente lo ha dejado muy claro”, apuntó.Finalmente, Cuitláhuac García insistió en que los tiempos que se viven en el país y en Veracruz son diferentes, donde las imposiciones quedaron atrás y son los ciudadanos los que deciden.