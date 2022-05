Culpan a Plataforma de Transparencia por inconsistencias en información de Xalapa

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Xalapa, Alfonso Marcos García, culpó a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de las imprecisiones y errores que contienen los datos públicos de la actual administración capitalina que fueron cargados en la misma.En entrevista, indicó que como en la PNT se sube la información de todos los entes gubernamentales del país, se generaron dichas inconsistencias por la saturación de la página web, negando que las mismas hayan sido cometidas por la Coordinación de Transparencia, quien la cargó antes del 30 de abril, la "fecha fatal" para hacerlo."Fue un error ajeno a cada una de las obligaciones de cada uno de los sujetos obligados. La PNT recibe solicitudes y cargas de información, incluso de Xalapa de más de 3 mil datos. Ese día se saturó, entonces fue un error de la PNT, no de la propia Coordinación de Transparencia", aseguró.Marcos García abundó que en la Plataforma se debe subir la información actualizada de cada una de las áreas de la Alcaldía, teniendo un plazo de 20 días para hacerlo y en caso de que no haya modificación de la misma, se carga la más reciente en cada trimestre del año."Hay un catálogo que establece la propia Ley donde se señala que es lo que debe tener cada uno de los portales de transparencia. En el caso del Ayuntamiento de Xalapa es el marco normativo, estructura orgánica, tabla de salarios y remuneraciones, contratos, convenios, todo lo que sea información pública", ahondó.El edil comentó que para clasificar la información como reservada se sigue lo que establece la propia normativa de la materia y para ello hay un Comité de Transparencia que sesiona ordinariamente o extraordinariamente, según la urgencia de los asuntos a tratar.Detalló que en promedio, el Ayuntamiento de Xalapa recibe entre 70 y 80 solicitudes de información y todas, según él, son atendidas en los plazos y términos establecidos por la Ley, siendo la Dirección de Recursos Humanos el área que más peticiones concentra."No se ha sancionado a alguna área (por incumplir las obligaciones de transparencia), más que sancionado hemos dado cumplimiento, se han llevado recursos de queja y revisión, cuando la persona que solicitó la información no está conforme con algo que se le contestó", manifestó.Finalmente, aseguró que hay una "coordinación estrecha" con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), no sólo desde el área responsable del Ayuntamiento, sino desde la regiduría que está a su cargo.