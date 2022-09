Cultura de muerte abortista trae consecuencias a mujeres: Red Evangélica de Veracruz

“Esta cultura de la muerte que promueven los proabortistas están trayendo muchas consecuencias y lamentablemente les trae peores a las mujeres que abortan; consecuencias emocionales, de salud y espirituales”, aseguró Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz.“La ley que está sobre toda ley es la ley de Dios y Dios nos invita a cuidar la vida de los animales, del medio ambiente y principalmente la del ser humano. Jesús vino a dar su vida para que tengamos vida, no muerte”, dijo.Trujillo Álvarez aseguró que la red evangelista está al tanto de grupos que promueven a nivel mundial el aborto, las bodas de personas entre el mismo sexo, el uso de drogas y la libertad sexual, sin embargo reiteró que ellos como iglesia se mantienen firmes rechazando estas leyes.Sobre la reforma del aborto en Veracruz, dijo: “ya se dio ese paso lamentablemente y se está promoviendo la cultura de la muerte porque ¿quién defiende a los no nacidos?, no hay quien los defienda, cuando ya son seres humanos independientes dentro de una madre hay quienes no tienen la concepción de que es un ser humano, es un ser humano en proceso, no un ser humano como sismos nosotros pero si un ser humano en proceso, no se le puede asesinar de esa manera a un ser indefenso”.También instó a los diputados y senadores a tener un análisis de principios y valores para que no aprueben estas leyes, pues afirmó; “este tipo de leyes no ayudan en nada; en nada benefician a nuestro país”.Trujillo hizo un llamado a padres de familia, diciendo que ante crisis de valores son estos los que tienen responsabilidad de vigilar a sus hijos.“Afortunadamente la mayoría de la gente es creyente, cree en Dios de alguna u otra manera tiene una religión, principios, valores y ma mayoría se mantiene en esos principios y valores de la vida y la familia y de los que debemos promover. Los padres somos responsables de muchas cosas que hoy nuestros hijos y jóvenes están haciendo, estamos dejando de vigilaremos, estar con ellos y eso nos está trayendo consecuencias graves”, concluyó.