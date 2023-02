Cumbre Tajín ayuda a preservar la Cultura Totonaca

El presidente del Consejo Supremo Totonaca, “Tata” Gerardo Cruz Espinosa, afirmó que la Cumbre Tajín contribuye a salvar las raíces de su cultura.“Nosotros no queremos que se pierda la lengua materna, no queremos que se pierda todo lo que hacían los antiguos, los abuelos los que vivieron y nos enseñaron lo que sabemos”, dijo.“El Tata” destacó que por ello cuentan con escuelas de lengua totonaca las cuales también los visitantes al festival podrán visitar y así conocer más sobre esta cultura.Gerardo Cruz aseguró que este evento les beneficia y no sólo a ellos sino también a restaurantes y centros de hospedaje de la región papantleca.“Muchos piensan: ‘¿en qué beneficia?’. Nosotros nos beneficiamos al vender nuestros productos al vender lo que hacen lo que hacemos todos los totonacos o no totonacos, la comida, el tamal, todo lo que hay en el campo y los demás compañeros van a beneficiar a los artistas, hoteleros restaurantes, estamos buscando cómo convivir juntos, por eso hacemos Cumbre Tajín”.Por último el presidente del Consejo Supremo Totonaca dijo que ellos hacen ese trabajo para que no se pierda la cultura, porque hay gente que ya lo conoce pero hay muchos más que no, así mismo lanzo la invitación para que foráneos citen la cumbre y bena lo que el Estado de Veracruz en la zona norte.