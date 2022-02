Se cuenta con todas las condiciones de seguridad para dar certeza a quienes asistan no sólo al parque temático Takilhsukut, sino a la región del Totonacapan, expresó el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, al asegurar que todo está listo para la realización de la Cumbre Tajín en su edición 2022 y se cuenta con 3 mil elementos policiacos en la Entidad para realizar los diversos operativos.En conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Ciudad de México, desde el Centro Cultural Los Pinos, el Mandatario Estatal dejó en claro que desde que se realiza este evento en su administración el saldo ha sido blanco.Sin embargo, para esta edición 2022 ya se cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional y del propio Ayuntamiento, así como Seguridad Pública Estatal para montar un operativo específico.“Se monta un operativo con Guardia Nacional, no tenemos ningún problema, tendremos un operativo completo no sólo en la zona del parque, sino en la zona costera”, puntualizó.Asimismo, el jefe del Ejecutivo del Estado resaltó que los delitos de alto impacto y en general la incidencia delictiva han disminuido hasta en un 17 por ciento en la Entidad, por lo que las condiciones están dadas para la realización de este evento que busca reactivar la economía y el turismo tras la pandemia por el COVID-19.“Los delitos van a la baja, tenemos una reducción del 17 por ciento, esto se debe a que hemos ido manejando la situación con fuerzas federales y estatales, en Cumbre Tajín en nuestro Gobierno hemos tenido saldo blanco, siempre hemos tenido un saldo blanco”, reiteró al mencionar que en Veracruz hay más de tres mil efectivos de la Guardia Nacional.Asimismo, se cuenta con la carretera que une a Cardel con la zona huasteca, la cual está por inaugurarse, sin embargo, está en servicio para poder llegar a la zona y en concreto a la festividad de la Cumbre Tajín a partir del 18 del mes de marzo.