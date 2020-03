Cumple 24 horas plantón de exempleados de “Horizon Auto Logistic”, en Manlio F. Altamirano

Extrabajadores de la empresa “Horizon Auto Logistic”, de la comunidad de Mata Loma, cumplieron 24 horas de huelga en protesta por despido injustificado, sin que hasta el momento hayan sido atendidos por las autoridades de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.



Son 30 los empleados que acusaron que debido a que se inconformaron por las malas condiciones laborales en las que encontraban porque laboraban sin seguridad social y bajo contratos semanales, razón por lo cual fueron dados de baja.



Desde el pasado viernes iniciaron el plantón en el patio de operaciones de la empresa ubicada en la carretera Veracruz-Manlio Fabio Altamirano y se mantendrán hasta que tenga respuesta, dijo Iván Flores, vocero de los trabajadores.



“De aquí no vamos a movernos; estamos decididos a luchar por nuestros derechos laborales. Estuvimos trabajando aquí, cumpliendo con todo lo que se nos pidió. No teníamos descanso, no hubo vacaciones; no teníamos nada. Y cuando solicitamos seguro social y empezamos a pedir prestaciones, la empresa prefirió corrernos. Nos obligaron a firmar la renuncia a cambio de darnos nuestro salario”, denunció.



Reclaman que la empresa “Horizon Auto Logistic” les paga a través de una empresa outsourcing y les quitan todos sus derechos laborales.



“Ellos se quieren deslindar pero queremos al gerente de la empresa, no de la subcontratada. Queremos llegar a un arreglo, que nos devuelvan nuestros trabajos y trabajar con base en las leyes laborales o que nos liquiden como debe de ser”, expuso.



Los empleados son originarios principalmente de las comunidades de Soledad de Doblado y Manlio Fabio Altamirano.