Cumple 36 horas el bloqueo de carretera en Acultzingo; a nadie dejan entrar o pasar

Treinta y seis horas cumplió el bloqueo que habitantes del municipio de Acultzingo sostienen desde la mañana del pasado viernes a la altura de la comunidad El Mezquite, luego de que autoridades del Gobierno del Estado no han dado solución a las demandas de sus peticiones.Hasta las seis de.la tarde de este sábado, ningún manifestante ha querido declarar ante medios de comunicación, ni permitido el acceso de personas ajenas a su población, la cual es custodiada por gente de diversas comunidades.Personal de la Guardia Nacional hace recorridos esporádicos en la zona, pero no ha logrado ingresar a la zona del bloqueo. Los manifestantes exigen que el Gobierno indemnice a las familias que perdieron en la balacera a un ser querido.A horas de la votación para la Renovación de Mandato se ha dicho que de no haber acuerdos, personal del INE no podrá acceder para instalar las casillas de la votación.Otras voces advierten de un posible desalojo con la fuerza pública, para liberar la vialidad. Lo cierto es que ni la Secretaría de Seguridad Pública o Gobernación ha fijado una postura de solución al bloqueo.En redes sociales vecinos de Tehuacán Puebla y otras comunidades se dijeron afectados en cuanto a la circulación de productos y servicios y han solicitado la intervención del Gobierno de Puebla. No hay paso para subir hacia Tehuacán y tampoco pasan del estado de Puebla hacia la ciudad de Orizaba Veracruz.Familiares y amigos aseguran que las personas abatidas son gente trabajadora del campo; uno de ellos fue agente municipal en la pasada administración y otro más era agente municipal en turno, de quienes se puede acreditar su modo honesto de vivir.El enfrentamiento a balazos ocurrió en horas de la madrugada del miércoles 6 de abril y las cuatro personas abatidas por la policía, se quienes se dijo que eran autodefensas, fueron sepultadas este viernes 8 de abril.