La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) continúa con la regularización de pagos a sus asesores solidarios (docentes), admitió el rector Ome Tochtli Méndez Ramírez."Cada día son menos los casos que están sucediendo de asesores solidarios porque a veces algunas prácticas de los directores o administrativamente se generan, pero hasta ahorita no tenemos reportes que se hayan actualizado todos los temas que estuvieran pendientes".Agregó que si los asesores solidarios al servicio de la Universidad no cuentan con el perfil, dicha institución no procederá con el pago por sus servicios educativos.