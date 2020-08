Curva de contagios de COVID-19 bajaría porque ya no se hacen pruebas: médicos

La curva de contagios de COVID-19 podría venir abajo pero no porque ya esté disminuyendo el problema, sino porque es un hecho que ya no se están haciendo pruebas para detectar los pacientes que ya sufrieron el contagio.



En este sentido, médicos del Sector Salud, quienes pidieron el anonimato, dijeron que ya ni siquiera se está tomando la muestra en pacientes y mucho menos se está enviando al Laboratorio Estatal, por ello es que ya no se estarán reportando personas enfermas.



"Tiene 15 días que no se hacen pruebas, por ello es que se va a comenzar a observar una disminución en las estadísticas. Se hicieron en su momento poquitas pero ahora ya no hay".



Acotaron que la indicación federal fue hacer pruebas a todos los pacientes que estaban graves y de ahí solamente al 30 por ciento de los ambulatorios. "De por sí fueron muy pocas y por eso se ha criticado mucho al subsecretario Hugo López-Gatell, es decir por esa postura".



Indicaron que se tienen que reforzar las medidas preventivas con el propósito de evitar el contagio del Coronavirus, pues sigue siendo una realidad y mucha gente, a pesar de su gravedad, se queda en su casa; esos pacientes no aparecen en las estadísticas de la Secretaría de Salud.