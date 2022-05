El cantante Daddy Yankee confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter un concierto en Veracruz como parte de su gira de despedida "La última vuelta".Para este 2022, el reguetonero anunció una serie de presentaciones en donde se incluyen varias ciudades de México, a partir de agosto y hasta diciembre.Se había mencionado a Veracruz, pero no fue sino hasta este 11 de mayo que el mismo Daddy Yankee dio emoción a sus fans jarochos con la publicación "Veracruz, claro que vamos para Veracruz".La respuesta de sus seguidores veracruzanos no se hizo esperar y dejaron mensajes como "Por aquí entró el reguetón a México, era imperdonable que no te fueras a presentar en Veracruz".Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios hace unos meses y la gira de despedida incluye varios países.