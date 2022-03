Dan a conocer supuesto audio de dirigente del PRD que reclama a Regidora de Mendoza

Pese a que en diversas conferencias de prensa, el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, ha defendido y exigido la liberación de Rogelio “N”, preso desde hace un año; en conversaciones con funcionarios provenientes del “Sol Azteca” hace señalamientos contra él.Y es que en un audio que circula en redes sociales y que supuestamente le envió vía WhatsApp a la regidora de Camerino Z. Mendoza, Elda Quintero Mármol, afirma que el exsecretario de Gobierno en el bienio yunista “ni siquiera se defiende él”.En éste le reclama a la edil, quien fue jefa de la Unidad de Género en la SEGOB en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, por haber mostrado su respaldo a Rogelio, asegurando que éste nunca intervino para que ella lograra el cargo en dicho Cabildo.“Yo cumplo, qué tristeza me da; alguna vez en tu vida, Franco te mencionó que tú ibas a ser algo pero nunca lo concretó, todo me encargué yo y hasta la fecha te he respetado, o sea, que dije que eras un elemento valioso”, se le escucha aparentemente decir a Cadena Martínez.En el material auditivo presuntamente enviado por el dirigente perredista, se oye también: “Yo te puse de regidora, no Franco; y te defendí con todo, no Franco; Franco no defiende ni a sus mujeres ni a sus hijas, ni siquiera se defiende él”.Y remata expresando: “Bueno, ya me quité tu cargo de conciencia, camina adelante amiga, llévate el billetito que puedas y que en el camino vas a encontrar otra vez a Cadena, ese sí es de evaluar”.Quintero Mármol era coordinadora Estatal de la Organización Nacional de Mujeres del PRD, puesto que dejó para contender por la Regiduría en el Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza.Cabe mencionar que apenas este fin de semana, Sergio Cadena habría encabezado una conferencia y posteriormente manifestación en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la liberación de Franco Castán.