Dan alta a médico tras pasar 50 días internado por contraer COVID, en Orizaba

Luego de estar 50 días en el hospital tras haber dado positivo a COVID-19, el médico de profesión y también exregidor y ex diputado federal, Juan del Bosque Márquez, fue dado de alta y ya está en su casa.



Fue este fin de semana que los médicos que lo trataron y que lucharon junto con él por su vida, dieron el alta médica, pero con diversas recomendaciones, entre estas que solo podrá acudir a trabajar dos horas al día.



Del Bosque Márquez, a través de sus redes sociales dio a conocer en su momento que había dado positivo, pero al paso de los días su estado de salud se agravó, incluso diversos amigos comenzaron a replicar el mensaje de la familia de este galeno para pedir plasma de paciente recuperado de COVID-19, solicitud que tuvo mucho eco entre la gente que le conoce.



Después vinieron un sinnúmero de tratamientos y una posible intubación que no se concretó, pues en aquel momento crítico por COVID-19 su oxigenación era de 60, pero aun así luchó.



Los médicos tuvieron que experimentar más de un tratamiento para poderlo sacar adelante. Pasaron los días, lentamente fue avanzando, pero hasta el último momento en el hospital tuvo que usar oxígeno.



De acuerdo a lo platicado por Del Bosque Márquez, el camino fue doloroso y largo, pero hoy puede confirmar que es un sobreviviente de este virus, el cual es un enemigo contra el cual se van encontrando armas para combatir pero que no en todos los casos es igual la estrategia.