Dañaron invasores 2 hectáreas de mangle y humedal: PMA

Los invasores del área Natural Protegida de Arroyo Moreno, en Boca del Río, dañaron alrededor de 2 hectáreas de mangle y humedal, señaló el jefe de Inspectores de la Procuraduria Estatal de Medio Ambiente, Gaspar Monteagudo Hernández.



Tras el desalojo registrado este viernes, precisó que son un total de 4 las hectáreas invadidas.



"Son cerca de 4 hectáreas las que están invadidas y cerca de 2 las que están dañadas", dijo.



Explicó que los elementos de la PMA y de Seguridad Pública que fueron a realizar la diligencia, resultaron agredidos por los vecinos. No obstante, se realizó la intervención debido a que están violando la ley Federal de Medio Ambiente.



Además, se pidió a las personas no hacer caso a los llamados a invadir las áreas naturales.



"Podemos ver claramente los daños que se están provocando al manglar. Se espera que no regresen. Ojalá. El llamado a la ciudadanía es para que no se dejen influenciar por líderes, no es un lugar que estén regalando. Es un humedal, presta servicios ambientales, es un delito federal. Además, los árboles de mangle están (protegidos) en la ley Federal".



Gaspar Monteagudo, quien resultó lesionado, afirmó que fueron agredidos con piedras, "fueron más de 100 elementos de la Secretaria de Seguridad Pública. Desafortunadamente, nos agredieron con unas piedras los vecinos".



La diligencia de desalojo se efectuó en el predio denominado La Joya, en las inmediaciones de la colonia ampliación Villa Rica.