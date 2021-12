Daños a cultivos por heladas, incrementarían el precio del maíz y la papa hasta 30%

Debido a que las heladas que se están registrando han afectado cultivos en la zona de La Perla e Ixtaczoquitlán, el precio del maíz y la papa podría incrementar en un 20 a 30 por ciento, consideró el presidente del Consejo Regional Campesino (CRC), Juan Artemio Rodríguez Maceda.Señaló que las heladas se están presentando de manera temprana, pero ya se sabe de cultivos afectados.Recordó que aún no comienza el invierno, pero la naturaleza no tiene palabra y los sembradíos de temporal son los que han resentido daños, aunque no se han cuantificado en su totalidad.Explicó que al verse afectados esos productos hay pérdidas en lo que se esperaba cosechar y se genera escasez, por lo que su precio comienza a aumentar, aunque aún es pronto para definir una cifra en específico.Rodríguez Maceda confió en que no se presenten más heladas antes de cosechar, porque de lo contrario se corre el riesgo de tener pérdidas totales.Mencionó que los campesinos ya están acostumbrados a que les vaya mal y en ese caso tienen que afrontar ese quebranto económico y ver cómo le hacen para volver a sembrar.