Danza de Los Viejos de Tempoal sería Patrimonio Cultural de la Humanidad

El Ceremonial de la Danza de Los Viejos de Tempoal se convertiría en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y se uniría a Los Voladores de Papantla que ya cuentan con esta denominación en Veracruz.En conferencia de prensa el presidente del Comité Central de Comparsas Enmascarados de Tempoal, Carlos Portilla Reyes, dijo que tienen hasta el 30 de marzo para que México haga la solicitud formal ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quién sesionaría a finales de año en París, Francia para analizar la petición y dar su aprobación.De la Huasteca arribaron a Xalapa representantes de danzantes, artesanos, gastrónomos, todos aquellos vinculados con la tradicional danza de Los Viejos, para la realización de la IV sesión para la salvaguarda del ceremonial de esa importante danza que se realiza en Días de Muertos.Acompañado de otros integrantes del Comité, Portilla Reyes dijo que después de cuatro años de trabajo, en 2018 la Comisión Nacional de Patrimonio incluyó esta tradición huasteca como Patrimonio Cultural Inmaterial de México, siendo éste el único requisito formal que pide el organismo multilateral para considerar la postulación."Ya estamos en este inventario nacional que es el único requisito que la UNESCO pide para poderlo postular, algunos otros requisitos son que no se viole ningún derecho humano, que sea participativo, antes en nuestra danza no participaban las mujeres, hoy lo hacen, incluso en puestos, antes ni podían danzar", comentó.Portilla Reyes acotó que la tarde de este viernes tendrán una reunión ordinaria del Comité, donde participarán representantes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, para darle formalidad al expediente que se presentará y así quedar a la espera del nombramiento mundial."Las autoridades deben hacer un acompañamiento, el expediente no lo puede presentar como se ha hecho hasta el momento, no es una facultad de ninguna autoridad llámese Gobernador, para presentar, porque a veces se hacen los expedientes desde el escritorio, y eso es lo que ha ocasionado los problemas que a veces se presentan", puntualizó.Detalló que es importante mantener la ancestralidad de la Danza de los Viejos de Tempoal, así como la recuperación de la lengua Tenek, pues actualmente de los 49 mil habitantes de ese municipio, cerca de 9 mil la hablan.Los huastecos de Tempoal indicaron que esta expresión cultural se replica en otros municipios como El Higo, Pánuco, Pueblo viejo, Ozuluama, Chinampa de Gorostiza, Tamalín, Tantima y Tantoyuca, en lo que respecta a la Huasteca.Además, explicaron que todo el pueblo de dicha demarcación recolectó firmas a través de las comparsas, para que la UNESCO constante que sí hubo participación de todos; y luego de la solicitud formal, tendrán todo el año para responder a peticiones que puedan hacerle para sustentar el nombramiento.Aclaró que si bien empezaron el proceso de salvaguarda de la tradición desde el 2013, no hicieron la petición en años anteriores porque más allá de "ganarse una estrellita", lo que persiguen en que la herencia ancestral no se pierda, sino que perdure por generaciones."Queremos ser ejemplo para otros pueblos, que se enseñen a pelear sus derechos, iniciamos este proceso no para estar en esta lista representantiva, sino para que se garantizaran nuestros derechos que no se nos habían garantizado. No debemos estar pensando en fiestas que sean lucidoras, sino que vayamos más a profundidad, hay pueblos que han declarado sus lenguas como vehículos de transmisión de su conocimiento", resaltó.Este viernes, al mediodía, tendrán una presentación en el patio central de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, ubicado en la calle de Xalapeños Ilustres y Arteaga.