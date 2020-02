Busco Samsung Galaxy S9 Plus Lilam, (con funda de brillos rosa con una Hello Kitty en medio). Solicito su ayuda para recuperar mi teléfono, se quedó en un taxi el día de ayer 26 de febrero del 2020, taxi colectivo que se dirigía de Araucarias a Plaza Crystal a las 5:30 pm, una persona se bajó en Agua Santa, yo me bajé en la parada de abajo del puente que te lleva a Plaza Crystal (intersección con Maestros Veracruzanos) y dos personas más continuaron su camino a Plaza Crystal. Es muy probable que alguien dentro del taxi lo haya encontrado por ello pido su ayuda y amabilidad para ser regresado, se dará una recompensa mayor, a lo que obtendrían si piensan venderlo con alguna persona.



Por favor, pónganse en contacto conmigo, estoy dispuesta a recuperarlo, favor de comunicarse al 288 117 3224.





Teléfono celular: 288 117 3224

Teléfono fijo: 8 17 84 21