Darán a conocer trayectoria de Per Anderson en las artes gráficas dentro de la UV

Parte importante de la trayectoria del maestro Per Anderson se ha desarrollado en la Universidad Veracruzana donde, desde su llegada hace 37 años, ha innovado de manera constante, motivos por el cual el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana (CECDAUV) dedicará su jornada Trayectorias del CECDA a este trascendental personaje.Desde el año 2018, con el objetivo de revisar el trabajo alcanzado por alguno de los colegas, el CECDAUV organiza estas jornadas, ahora será dedicada a uno de sus investigadores, el maestro Per Anderson, por lo cual han elaborado una jornada de actividades que mostrará su incursión en la docencia, su participación en la gestión cultural, el trabajo que ha desplegado en la vinculación, la investigación e innovación y sus aportaciones a las artes.Per Anderson es visionario, ha dedicado su tiempo a construir futuros viables para la gráfica tradicional; esa qué nació hace muchos siglos. A lo largo de su vida, el maestro Per ha andado diversos caminos para comprender mejor las técnicas y herramientas tradicionales de la gráfica y compartir estos conocimientos de modo generoso y solidario. Desde sus inicios en la plástica,Per ha tenido en sus constantes búsquedas artísticas, un profundo sentido comunitario y de sustentabilidad. Como artista plástico es visionario, activista social, importante agente de cambio dentro de la comunidad artística local con tantos proyectos que han impactado en ella como como Pinta tu casa con pintura de barro y cola de burro y la fundación de la “Ceiba Gráfica” entre otros.Durante la fundación de la Facultad de Artes Plásticas, fue maestro en el taller de litografía, desde este espacio; con el proyecto “Litografía a la mexicana” dio un importante impulso para buscar materiales y herramientas nacionales que permitieran la instalación de talleres de gráfica en distintos puntos del país.Posteriormente dedicó una década al trabajo en el Taller de Dibujo y Percepción Visual en la Facultad de Artes Plásticas. La investigación continua de Anderson durante los últimos 15 años es la de la cuidadosa manufactura de papel con los métodos de otras culturas, con los que eventualmente fueron desplazados por la industrialización en la fabricación de papel.A lo largo de los años, Per Anderson ha acumulado objetos y conocimientos relacionados con la producción de papel. Con los objetivos educativos y productivos ha nacido la idea de crear el museo vivo de papel, que se inaugura como parte del reconocimiento del CECDA a la trayectoria del artista, pedagogo, investigador y gestor para las artes gráficas.La jornada en que se reconocerá la trayectoria artística de Per Anderson, será el próximo viernes, en la sede del CECDA, ubicado en Paseo de las Palmas número 7, fraccionamiento Fuentes de las Ánimas.A las 9:30 horas será la inauguración de la jornada, para iniciar a las 10:00 horas con la conferencia magistral “Alternativas gráficas de Per Anderson”, a cargo del maestro Adrián Mendieta, reconocido fotógrafo veracruzano.A partir de las 11:00 horas inician las actividades en tres mesas de trabajo.En la Mesa 1, participan los artistas plásticos, Israel Barrón, Édgar Cano, Sebastián Fund, Robie Espinoza, desde Oaxaca Ninfa Torres y Mónica Palma. Lo que todos ellos tienen en común es que son exalumnos de Per, en diferentes etapas.A las 12:00 horas, en la Mesa 2: con el tema de Proyección Social y Divulgador, participan Santiago Pérez Garcí y Rafael Ruiz, director de la Galería Alva de la Canal y Director Ejecutivo de La Ceiba Gráfica respectivamente.Para las 13:00 horas, en la mesa 3, con el tema “Investigador-Innovador”, participan Citlalli López y David Domínguez, Directora del Centro de Investigaciones Tropicales y artista plástico respectivamente.Para las 14:00 horas, esperada participación de Rafael Antúnez, narrador, ensayista y traductor, que nos transportará con su texto “soñar la realidad” a través de los ojos de Per Anderson.Por la tarde, a las 17:00 horas será la proyección del video Perspectivas, con una semblanza de la trayectoria de Per Anderson. Al término del mismo, Carlos Gutiérrez conducirá una charla con la figura del día.Para el sábado 19 de noviembre, a las 12:00 horas será la inauguración del Museo Vivo del Papel, en La Ceiba Gráfica, ubicada en La Orduña-Coatepec. La invitación es para todo el público, para compartir esta celebración. Para mayores informes: [email protected] O en FB: Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes UV, www.uv/cecda