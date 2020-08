Darán despensas a ambulantes tras cierre de tianguis por contingencia, en Xalapa

Tras un diálogo con los ambulantes del mercado sobre ruedas Ruta 1 en Xalapa, la Subdirección de Comercio Municipal, se comprometió con la entrega de despensas a los comerciantes adheridos a la organización.



Al respecto, el titular de dicha área, Guilebaldo Flores Lomán, dijo que la entrega de despensas a esta y a las demás organizaciones está comprometida, pues estarán 15 días sin actividad en tianguis, todo ello, derivado de la pandemia.



"Se van a hacer despensas con productos necesarios de la canasta básica para esta organización y las demás organizaciones. Las organizaciones están en el mejor ánimo de colaborar con la autoridad y los xalapeños".



Flores Lomán manifestó que no hay ningún problema con los líderes de las organizaciones, y mucho menos con los comerciantes, ya que todos están dispuestos a colaborar.



"Es difícil para la gente una situación de esta naturaleza, dejar de trabajar sin tener ningún apoyo mínimo aunque sea por parte de la autoridad. Es una acción responsable de los comerciantes el hecho de contribuir y aminorar el contagio".



En el caso de no acatar las disposiciones municipales, existen lineamientos para proceder de acuerdo a la Ley, pero hasta el momento, se han manejado de acuerdo al reglamento.



"Están establecidos en los reglamentos en cada una de las áreas las facultades que tenemos para poder proceder, esperemos que esto no suceda. Están en la mejor disposición", concluyó.