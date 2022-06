Darán pláticas sobre viruela del mono en escuelas de Orizaba

A fin de evitar que se genere pánico en la población por la presencia del virus símico, la Coordinación de Salud municipal en Orizaba, organizará pláticas informativas en las escuelas, señaló la titular de esta área, Irasema del Bosque Márquez.Recordó que cuando inició la pandemia del COVID-19 hubo un temor entre la gente, principalmente por la desinformación que había, por lo que se desea que no ocurra lo mismo.Señaló que es importante que la población conozca los datos reales sobre este padecimiento para que no crea en todo lo que circula en redes sociales, ya que la mayoría de las veces es algo falso y solo crea pánico.Comentó que la información verídica es la que pueden dar los médicos, por lo que es ésta la que retomarán para llevarla a las escuelas y así tengan datos reales para orientarse.Del Bosque Márquez mencionó que lo más prudente es que las personas mantengan la calma, conserven las medidas de higiene, ya que para prevenir cualquier enfermedad es importante lavarse las manos con agua y jabón, así como seguir usando el cubrebocas, pues con ellos previenen que alguna enfermedad transmisible por gotitas de saliva las puedas afectar.Asimismo, recomendó que ante alguna duda, recurran al médico, sobre todo si detectan una erupción en piel, ya que puede ser por un piquete de mosco o araña y no necesariamente la viruela del mono.Recordó que esta enfermedad causa fiebre por arriba de los 38 grados, cansancio, inflamación de las glándulas, por lo que los síntomas se parecen a los del COVID-19, de ahí que sea importante acudir al médico.