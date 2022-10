Darán preferencia en Feria del Tamal de Xalapa a nuevos participantes

En la Feria del Tamal, Pan y Chocolate que se llevará a cabo en el parque Juárez los días 29 y 30 de octubre, se privilegiará a los emprendedores que no hayan participado en otros evento gastronómicos como el Festival del Pambazo y que preferentemente sean de uno de los 30 municipios que integran la Región Capital.Así lo señaló el regidor Quinto del Ayuntamiento de Xalapa Diego David Florescano Pérez, quien sostuvo que hasta el momento se han registrado en la convocatoria más de 50 expositores, por lo que revisarán que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.“Ya tenemos inscritos de Cosautlán, Xico, Teocelo, de Naolinco, y vamos a apoyarlos a todos; si nos sobraran espacios obviaríamos algunas condiciones, por ejemplo, que no hayan estado en otros festivales (...) Primero preferencia para quienes no han estado”, señaló en conferencia de prensa.Expuso que las bases para participar como expositor son: contar con historial gastronómico en venta de tamales, pan, chocolate y/o atoles exclusivamente; estar empadronados (preferentemente) en la Dirección de Desarrollo Económico; fotos del producto y sabor; credencial de elector; ser vecino de la Región Capital (preferentemente); las redes sociales del negocio y un número telefónico de Contacto.“La feria se está haciendo en el marco de los festejos de Día de Muertos, es una alianza con la Secretaría de Gobierno del Estado y el DIF Estatal, quienes traerán a los artesanos de toda la entidad para exponer sus altares representativos y nosotros por nuestro lado con la Feria del Tamal, Pan y Chocolate”, resaltó el edil.Destacó también que con el éxito obtenido en el Festival del Pambazo, que generó una derrama para los expositores de casi 2 millones de pesos; más personas tienen expectativas de que esta feria también permita a sus participantes poder generar buenos recursos económicos.“Esperamos con este evento (la feria) seguir incentivando la economía, pero también seguir incentivando el turismo gastronómico, que es una de las líneas y dinámicas que trae el director de Turismo, Josué Vázquez González. Queremos que estos eventos se quede más allá de nuestra administración, que ya sea un evento que los xalapeños y los visitantes de la región ya reclamen y vengan”, expuso.Además, recordó que las solicitudes para participar deberán ser enviadas al correo de la Regiduría Quinta: [email protected] con fecha limite 15 de octubre de 2022, las cuales serán analizadas para evaluar que cumplan con los requisitos mencionados y se notificará vía correo electrónico a los participantes.