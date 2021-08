Darán talleres de actualización y capacitación a personal de Casas de Cultura

Para profesionalizar la labor de creadores (as), talleristas, gestores(as) y personal que labora en las casas de cultura de la entidad, el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), a través de la Subdirección de Desarrollo Cultural Regional, invita a participar en los talleres de actualización y capacitación que se impartirán del 19 de agosto al 3 de septiembre a través de la plataforma Zoom.



A partir de mañana jueves y hasta el 28 de agosto se llevará a cabo el taller "Creación, gestión y difusión de cineclubes comunitarios", cuyo objetivo es brindar a las y los participantes los conocimientos necesarios para formar, dirigir y promover cineclubes desde una perspectiva inclusiva, orientada al fortalecimiento del tejido social.



Taller que será impartido por Vladimir Castro, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, maestro en Ciencias de la Educación. Ha colaborado con diversos medios, como Radio UV, Multimedios Televisión, Avanradio y Televisa Radio; además, cuenta con más de quince años de experiencia como educador.



"¿Cómo hacer gestión cultural comunitaria?" es el taller que se realizará del 20 de agosto al 3 de septiembre, a cargo de Gisela Hernández, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Golfo de México, maestra en Educación Intercultural por la Universidad Veracruzana Intercultural y graduada del Posgrado Internacional en Políticas Culturales de base comunitaria de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente estudia el Programa de Formación de Promotoras y Promotores Técnicos en Comunidades Indígenas en Telecomunicaciones y Radiodifusión en ITU Academy-CITSAC. En este taller, Gisela invita a reflexionar, conocer y reconocer los procesos y las herramientas para la gestión de proyectos culturales comunitarios.



Finalmente, del 23 al 31 de agosto se impartirá el taller "Estrategias para la integración de grupos artísticos comunitarios en las casas de la cultura", dirigido por Manuel Benito Hurtado.



Taller que tiene como objetivo el orientar a maestros(as) y directores(as) de las Casas de Cultura del Estado para optimizar e incrementar la participación de la comunidad en las actividades artísticas de sus espacios culturales. Manuel Hurtado es licenciado en Música con mención de Dirección Coral, egresado del Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM) de Caracas, Venezuela; cuenta con un Diplomado en Composición por la Universidad Central de Venezuela (UCV) y un máster en conducción coral por Estonian Academy of Music and Theatre.



Las y los interesados en inscribirse en alguno de los talleres de este programa de actualización podrán registrar sus datos en https://bit.ly/ActualizaciónCCAgosto. Conoce todas las actividades que el IVEC ha programado para ti este mes en www.IVEC.gob.mx o las redes sociales Facebook: @IVECoficial y Twitter: @IVEC_Oficial.