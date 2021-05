David Velasco no irá al debate del OPLE; prefiere ir a visitar colonias

El candidato de la alianza “Veracruz Va” a la Presidencia Municipal de Xalapa, David Velasco Chedraui, dijo que no asistirá el debate convocado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) este sábado 29 de mayo.



El priísta explicó que al ser las campañas muy cortas a comparación de años anteriores, es más importante que la ciudadanía conozca a los candidatos en las colonias.



"No voy a poder ir, porque las campañas son muy cortas y la verdad esto se gana con votos, se gana con votos cuando la gente te ve en su colonia, en su casa y es la única forma de ganar".



En ese sentido, aseguró que es mejor estar con la gente que asistir a un debate, además de recibir el asesoramiento de su equipo para no acudir.



“Yo creo que es necesario estar con la ciudadanía, donde están las necesidades, donde realmente se puede convencer del voto, donde la gente te critica y te dice sus necesidades. Ahí es donde se puede influenciar y convencer”.



Respecto a las denuncias que se han hecho por la participación de la administración estatal y municipal en las campañas del también aspirante a la alcaldía, Ricardo Ahued Bardahuil, comentó que sería necesario solventar con pruebas que no se está incurriendo en dichos actos, pues se están rompiendo las reglas.