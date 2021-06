David Velasco pide a Gobierno “no meter la cuchara” en elecciones

El candidato a la presidencia municipal de Xalapa por la coalición PAN-PRI-PRD, David Velasco Chedraui, aseguró que la capital del Estado votará por un cambio y no por por alguien que no tendrá la libertad de trabajar.



"Con la experiencia que tenemos lo podremos hacer mejor, no como otros que los estarán manejando y no los van a dejar ni siquiera checar cómo trabajó la administración anterior".



Lo anterior lo manifestó, previo a emitir su voto en la casilla sección 2034, ubicada en la calle Salonio, en el centro de la ciudad.



El priísta indicó que hasta el momento no hay información de disturbios o incidentes en Xalapa, pero pidió al Gobierno del Estado que "no metan la cuchara" en las elecciones.



"Les pido al gobierno que no metan la cuchara en estas elecciones, que sean limpios y que realmente tengan el gobierno que los xalapeños están buscando y no el que quieran las autoridades", agregó.



El aspirante aseguró que existe mucho ánimo por parte de los jóvenes a pesar que normalmente son los que mayor apatía demuestran.



"Yo veo en los jóvenes otra actitud, otra forma de ver la política. Les pido a los órganos electorales que no metan mano; la jornada tiene que ser limpia. Nos veremos en la plaza Sebastián Lerdo para festejar", concluyó.