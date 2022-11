De 2021 a la fecha, SSP ha separado del cargo a 86 policías estatales

Foto: Suhaily Barrón

La Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), inició de noviembre de 2021 a la fecha, 153 procedimientos disciplinarios contra elementos policiacos o servidores públicos de dicha corporación.Así lo destacó el titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien sostuvo que, de dichos procedimientos, se han emitido 131 resoluciones y de estas a su vez, en 110 casos fue emitida alguna sanción.El secretario dijo que entre las sanciones emitidas se han presentado 86 separaciones del cargo, así como 22 separaciones temporales de nombramiento y dos amonestaciones.“Actualmente han sido sancionados 119 elementos”, dijo al comparecer ante diputados del Congreso local.Agregó que las quejas contra alguno de los elementos operativos o administrativos de la SSP debe realizarse directamente en la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia.“Ellos se encargan de hacer la investigación correspondiente y en su caso son sancionados de acuerdo a la falta que ellos cometan.“No hay impunidad, no hay tolerancia para los elementos que cometan alguna infracción en contra de la ciudadanía”, aseveró.Por otro lado, aunque dijo que hasta el momento la elección de delegados de la SSP, basado entre otros requisitos no sólo en el tiempo que llevan en la corporación y que no tengan antecedente penal o proceso administrativo abierto, se ha traducido en buenos resultados, si alguno comete una falta, será sancionado.“Cuando alguien llámese delegado o cualquier elemento comete una falta, es sancionado de acuerdo con nuestros propios reglamentos”, dijo.Cabe recordar que recientemente fueron apresados cuatro elementos por participar en desaparición forzada contra otro elemento de la corporación, Juan Alan Cuetero Meza “el archi”.Se trata de los elementos Ricardo de Jesús “N” quien precisamente era delegado de la SSP en la zona de Veracruz-Boca del Río al momento de ocurrir este delito, así como de Alan “N”, quien era Director de Operaciones de la SSP.