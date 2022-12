De 90 a 80%: Gobierno destaca enorme caída en percepción de inseguridad

Sin querer “presumir”, el coordinador general de Comunicación Social de Veracruz, Iván Joseph Luna Landa, destacó la reducción en la disminución de la percepción de inseguridad del 89.9 al 80.2 por ciento del 2017 al 2022.Dicho periodo abarca dos años de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, así como los 4 que van de la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez, señalando que en el bienio del panista la percepción negativa alcanzó su pico más alto.De acuerdo con la información que presentó el coordinador ante los diputados, en 2017 la percepción de inseguridad era del 89.9 por ciento en Veracruz, bajando al 88.8 por ciento en 2018, el último de Yunes Linares.Al presentar una gráfica, Luna Landa resaltó que en 2019 dicha cifra bajó a 87.6; en 2020 a 86.1; en 2021 a 82.6 y en 2022 al 80.2 por ciento.Al comparecer ante la Comisión de Gobernación, el funcionario destacó la labor que se realiza en materia de Seguridad Pública, afirmando que las críticas de detractores no han impedido mejorar la opinión de la ciudadanía.“A pesar de los esfuerzos de distintos actores con poder político, económico y mediático por afectar la percepción de la ciudadanía respecto a los resultados de esta administración, se ha logrado reducir en un 8.6 por ciento la percepción de inseguridad desde el año que entramos según datos de La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, (ENVIPE) realizada por el INEGI”, informó.Agregó que la reducción “se dice fácil”, pero ha sido un arduo trabajo, coordinado entre los tres órdenes de gobierno, pues la tendencia fue ascendente desde el 2011, cuando había una percepción del 64.8 por ciento hasta prácticamente el 2018.“Alcanzando su punto más alto en el 2017 con 89.9, a partir de ahí, no es por presumir, pero solo hemos mejorado”.Atizó que en, como parte de los gobiernos de la transformación, Veracruz se puede diferenciar claramente de otras entidades que han tenido un desempeño negativo en esta materia, tales como Jalisco, que durante estos 4 años ha aumentado la percepción negativa en seguridad un 5.5 por ciento, mismo caso que en Guanajuato donde se ha incrementado de 4.4 por ciento.“Por esta razón pongo especial énfasis en el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública, pues tan solo en el último año hemos colaborado con la difusión de 6 campañas”:Relacionado con la prevención de la violencia, detalló la difusión de materiales en todo el estado sobre la “Aplicación mujer alerta”, la campaña de “Canje de Armas”, la “Prevención de la extorsión telefónica”, la campaña “No te la Juegues con las Drogas”, así como las campañas permanentes “Prevención de violencia de género” y “Alerta de violencia de género por agravio comparado”.El coordinador destacó la organización de 102 conferencias de prensa del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, afirmando que de esta forma se combaten las noticias falsas.“Es nuestra responsabilidad proporcionar información útil y oportuna a la población, sobre todo en esta época en que las noticias falsas circulan rápidamente casi siempre con la intención de restar legitimidad y desestabilizar un proyecto transformador que está dando muy buenos resultados y al que cada vez más gente se suma”.Agregó que con esta estrategia se sigue la línea del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de responder directamente a todo tipo de cuestionamientos.“Esta acción fundamental en la nueva manera de entender y hacer política fuera de lo oscurito, de no dejarla exclusivamente para los políticos, es una más entre las realizadas por la Coordinación de Comunicación que presido, para hacer una aportación crucial desde nuestra trinchera”.En cuanto al Padrón Estatal de Medios de Comunicación, mencionó que se han entregado 437 constancias de empadronamiento, de las cuales 53 son para medios impresos, 60 electrónicos, 289 digitales, 34 complementarios y 1 público que es RTV.“377 tienen cobertura estatal y 60 cobertura nacional. Estas nuevas dinámicas comunicacionales son la manifestación de nuestra política; una más transparente”.Igualmente, el coordinador dijo que actualmente la mayoría de los medios de comunicación de Veracruz y la Coordinación General de Comunicación Social “han mejorado su relación”.Añadió que este 2022 se difundieron 99 campañas en diversos medios de comunicación como radio, televisión, periódicos, revistas, espectaculares, sitios web, redes sociales, entre otrosCabe señalar que en la comparecencia sólo participaron con cuestionamientos los diputados José Magdaleno Rosales Torres y Marlon Ramírez Marín, de MORENA y el PRI, respectivamente.El priísta cuestionó al funcionario sobre el financiamiento de las campañas en redes, señalando que este año se autorizaron 62 millones de pesos de presupuesto.No obstante, según Ramírez Marín, en el informe trimestral hasta septiembre de este 2022, el monto aumentó 307 por ciento, alcanzando 212 millones de pesos.Luna Landa afirmó que el presupuesto ha ido aumentando conforme a los ahorros del gobierno estatal, señalando que a la fecha siguen pagando laudos de pagos no realizados por el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, de ahí que requieren el apoyo de la Secretaría de Finanzas.Respecto a la contratación de campañas en redes sociales dijo que han sido un éxito debido al número de personas que participan en los eventos promocionados.Finalmente, negó que en la actual administración se realicen convenios, pues esa práctica era de los gobiernos anteriores, afirmando que sólo se realizan contratos por campañas.