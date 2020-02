De casi 66 mil solicitudes de información al IVAI, 34 mil 773 fueron de una sola persona

Durante el 2019, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) recibió 65 mil 865 solicitudes de información, de las cuales, 34 mil 773 fueron presentadas por una sola persona entre abril y noviembre, lo que significa que en promedio entregó mil 850 solicitudes por mes.



Y de los 21 mil 300 recursos de revisión en materia de transparencia que recibió ese órgano autónomo, 14 mil 801 fueron presentados por esa misma persona.



El particular solicitó información respecto a qué canción y película es la favorita del titular de la Unidad de Transparencia, el color de las tazas de los sanitarios, cuántos botes de basura, focos y escritorios hay, si se colocaría árbol de navidad, cuántas solteras y solteros hay, el número de cámaras, la estadística de hombres y mujeres, recibos de pagos por servicio de agua mes por mes y año por año y si se celebraría el Día de las Madres, básicamente.



Si bien es cierto que lo anterior pudiera considerarse como un caso atípico único en el país, como solicitudes de información de broma e incluso se pudiera configurar un abuso del derecho a la información. Arturo Mariscal Rodríguez, comisionado del IVAI, dijo que, pese a ello, no se puede coartar sino garantizar ese derecho a cualquier persona.



Reconoció que el particular exigió que sus solicitudes de información se resolvieran en tiempo y forma, lo que resulta “humanamente imposible”.



Expuso que la mayoría de las solicitudes no conllevan a un acto de rendición de cuentas, sin embargo, otras contenían un alto grado de dificultad, por lo que implicó invertir tiempo y personal para atenderlas.



Por ello, exhortó a esa persona y a otros solicitantes, que permitan que la ciudadanía tenga el derecho humano de acceso a la información de manera seria, que permitan que el IVAI funcione de manera correcta, que los sujetos obligados tengan un funcionamiento normal y que no se ocupe el derecho humano a la información como un acto de molestia.



En este caso, dijo, se distrae tiempo, dinero y esfuerzos, sobre todo, porque tal vez no se necesite esa información para algo importante.



“Yo comparo mucho este tipo de casos como los llamados de auxilio de broma, en donde las corporaciones no pueden dejar de asistir a esos llamados y cuando llegan, (resulta que) no son ciertos, hay un daño porque gastan dinero, tiempo y puede ser que en otro lado necesiten el apoyo”.