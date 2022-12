De Congreso depende que Xalapa tenga su Instituto de Atención a Discapacitados

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que siguen en espera de que el Congreso del Estado apruebe reformas a la Ley y con ello se permita la creación del Instituto Municipal de Atención a Personas con Discapacidad; no obstante, aseguró que sin importar este aval de los diputados locales, su administración seguirá destinando recursos para ayudar a este sector de la sociedad.Destacó la instalación del Consejo Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se llevó a cabo este viernes, así como la entrega de apoyos funcionales a capitalinos con problemas motrices, visuales, se sobrepeso, entre otros; por con ello, destacó, se bendicia a todos por igual."Depende de lo que decida el Congreso, pero también aquí se da marcha a la próxima instalación del Consejo Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con los nombramientos que ya fue aprobado en Cabildo. Nos apegaremos a la ley, que se apruebe y con todo gusto, que sería un avance considerable para los derechos y para homologar políticas públicas en beneficio de todas y todos", refirió.Ahued Bardahuil refrendó que el que no haya un cambio en la normativa jurídica, no será un "pretexto" para seguir brindando todo el apoyo a la población con recursos propios."Cumplimos con la normatividad que nos marca ya hoy la ley en los derechos precisamente de las y los ciudadanos y tenemos que dar cumplimiento en los proyectos para no ser sancionados", reseñó en la entrevista.Agregó que su gobierno trabaja en la construcción de rampas y banquetas adecuadas para ellos y otras acciones como la actualización y adecuación de los espacios que ya existían y que no cumplían con las directrices de accesibilidad."Que se vayan adaptando a las condiciones que requiere la gente, en centros comerciales, negocios, calles que ya son antiguas y que tenemos que ir remodelando y que tengan acceso libre para todas las personas con discapacidad o no", ahondó el munícipe xalapeño.